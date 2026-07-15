Παραδοσιακά παιχνίδια επιστρέφουν στην πλατεία της Νέας Κίου για το Μικρασιατικό φεστιβάλ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου οργανώνει βραδιά αφιερωμένη στα παιχνίδια της γειτονιάς την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη — δράσεις για παιδιά και νοσταλγικά αφιερώματα για τους μεγαλύτερους.

Επιστροφή στην πλατεία για παιχνίδι και μνήμες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου εντάσσει στη σειρά εκδηλώσεων ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2026 μια βραδιά αφιερωμένη στα παραδοσιακά παιχνίδια της γειτονιάς με τίτλο «Παίζοντας όπως παλιά…». Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 20:00 στην Πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη στη Νέα Κίο και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να αναδείξει τη σημασία του παιχνιδιού ως κοινωνικού δεσμού και μέσου δημιουργικής έκφρασης. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα μυηθούν σε παιχνίδια που κάποτε γέμιζαν τις γειτονιές, ενώ οι μεγαλύτεροι θα έχουν την ευκαιρία να ξαναζήσουν όψεις της παιδικής τους ηλικίας.

Την επιμέλεια και την εμψύχωση των παιχνιδιών έχει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο οποίος θα καθοδηγήσει τις δράσεις ώστε να συνδυαστούν κίνηση, συνεργασία και ασφάλεια για τα παιδιά. Η εκδήλωση παρουσιάζεται ως μια γιορτή της συλλογικής εμπειρίας και της παράδοσης, απευθυνόμενη τόσο σε οικογένειες όσο και σε κατοίκους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν.

Ημερομηνία: 15/07/2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Τοποθεσία: Πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, Νέα Κίος

Επιμέλεια: Ηλίας Χατζηγεωργίου

Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες εκδηλώσεις έχουν πρακτική αξία: προσφέρουν εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας χωρίς κόστος, ενισχύουν το αίσθημα γειτονιάς και διατηρούν παραδοσιακές πρακτικές που συχνά χάνονται. Επιπλέον, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των οικογενειών σε συλλογικές δραστηριότητες και μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες από όμορους οικισμούς, ενισχύοντας τη ζωτικότητα της πλατείας και των τοπικών εμπορικών καταστημάτων τις βραδινές ώρες.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παιχνίδια που βασίζονται στην ομαδική αλληλεπίδραση και την κίνηση, επομένως οι διοργανωτές συστήνουν πρακτικά ρούχα και υποδήματα για τα παιδιά. Επίσης, η συμμετοχή όλων επιδιώκεται να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει την ευχαρίστηση και την ασφάλεια των μικρότερων.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση «Παίζοντας όπως παλιά…» Οργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κίου Επιμέλεια Ηλίας Χατζηγεωργίου Τοποθεσία Πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, Νέα Κίος

Οι κάτοικοι της Νέας Κίου και οι γονείς με μικρά παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες της παρέας και της συμμετοχής. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των τοπικών πολιτιστικών πρωτοβουλιών που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και ενισχύουν τη συνοχή της κοινότητας.