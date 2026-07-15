Ανησυχία στην Αργολίδα: πάνω από το 20% των χωραφιών πορτοκαλιάς αφέθηκαν εγκαταλελειμμένα

Παρά την εξαγωγική δυναμική, η καλλιέργεια πορτοκαλιού στην Αργολίδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: εγκατάλειψη εκτάσεων, κόστη, έλλειψη εργατών και επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Σοβαρή συρρίκνωση εκμεταλλεύσεων και επιπτώσεις για την τοπική οικονομία

Η καλλιέργεια πορτοκαλιού παραμένει μεταξύ των βασικών παραγωγικών κλάδων στην Ελλάδα, αλλά στην Αργολίδα σημειώνεται μια ανησυχητική τάση εγκατάλειψης της γης: πάνω από 20% των χωραφιών έχει αφεθεί χωρίς καλλιέργεια, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας.

«Η καλλιέργεια πορτοκαλιού παραμένει από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, με το 30% να εξάγεται διεθνώς»

Το φαινόμενο της εγκατάλειψης συνδέεται με πολλαπλούς παράγοντες που επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική απασχόληση και στο εισόδημα των παραγωγών.

Κόστος παραγωγής: υψηλές τιμές ενέργειας και λιπασμάτων που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους.

υψηλές τιμές ενέργειας και λιπασμάτων που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους. Έλλειψη εργατικών χεριών: δυσκολία στην εξεύρεση εποχικών και μόνιμων εργατών για τη συγκομιδή και τη φροντίδα των δέντρων.

δυσκολία στην εξεύρεση εποχικών και μόνιμων εργατών για τη συγκομιδή και τη φροντίδα των δέντρων. Κατακερματισμός γης: μικρές, διάσπαρτες εκτάσεις που δεν επιτρέπουν οικονομιές κλίμακας.

μικρές, διάσπαρτες εκτάσεις που δεν επιτρέπουν οικονομιές κλίμακας. Νομοθετικά κενά: αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με εισαγόμενα προϊόντα.

αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με εισαγόμενα προϊόντα. Κλιματική αλλαγή: ακραία καιρικά φαινόμενα που επιβαρύνουν την απόδοση των καλλιεργειών.

Παράλληλα, οι παραγωγοί επισημαίνουν τον «αθέμιτο ανταγωνισμό» από τρίτες χώρες, κυρίως την Αίγυπτο, όπου οι τιμές παραγωγής είναι χαμηλότερες λόγω διαφορετικών συνθηκών κόστους εργασίας και καλλιεργητικών πρακτικών. Το αίτημα που διατυπώνεται είναι για ίσους κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι προστατευτισμός.

Στοιχείο Ποσοστό / Σημείωση Αναλογία εξαγωγών πορτοκαλιού 30% (εξαγωγική συμμετοχή στην ελληνική παραγωγή) Εγκαταλελειμμένα χωράφια στην Αργολίδα πάνω από 20%

Για τους κατοίκους της Αργολίδας οι συνέπειες είναι πρακτικές και άμεσες: περιορισμός τοπικών θέσεων εργασίας, μείωση εισοδημάτων για μικρούς παραγωγούς, και πιθανή μείωση της προσφοράς πορτοκαλιών στην τοπική αγορά και στα δίκτυα διανομής. Επιπλέον, η παρατεταμένη εγκατάλειψη γης μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του τοπίου, αύξηση της διάβρωσης και προβλήματα διαχείρισης νερού.

Οι παραγωγοί ζητούν μέτρα που θα στοχεύουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην υποστήριξη της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και σε πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικούς όρους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο μεταξύ, η κλιματική αστάθεια και τα προβλήματα στο νερό παραμένουν παράγοντες που εντείνουν την αβεβαιότητα για τη φετινή και τις επόμενες παραγωγές.

Η κατάσταση απαιτεί συντονισμένη απάντηση από τοπικούς φορείς, αγροτικούς συνεταιρισμούς και την κεντρική διοίκηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας παραδοσιακής καλλιέργειας που εξακολουθεί να έχει εξαγωγική σημασία για την Ελλάδα.