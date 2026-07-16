Επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο: 26 συλλήψεις και εκατοντάδες έλεγχοι σε Αργολίδα και γειτονικές περιοχές

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία οδήγησαν σε 26 συλλήψεις, 690 ελέγχους ατόμων και 514 οχήματα. Κατασχέθηκαν μικρές ποσότητες ναρκωτικών και προϊόντα παραεμπορίου.

Ενίσχυση ελέγχων και στοχευμένες συλλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σε ευρεία επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την κατοχύρωση ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης, οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου προχώρησαν, από την 2 Ιουλίου έως και την 15 Ιουλίου 2026, σε εκτεταμένους ελέγχους στις περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 690 έλεγχοι σε πρόσωπα και έλεγχοι σε 514 οχήματα. Από τις ενέργειες αυτές προέκυψαν 26 συλλήψεις και 42 προσαγωγές, ενώ βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι συλλήψεις κατανέμονται ανά νομό ως εξής:

Νομός Συλληφθέντες (κοινά) Σημείωση Αργολίδα 6 3 ημεδαποί (ναρκωτικά), 3 αλλοδαποί (παράνομη διαμονή) Αρκαδία 3 καταδικαστικό έγγραφο, παράνομο εμπόριο, τροχαία παράβαση Κορινθία 1 αλλοδαπή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα Λακωνία 6 παραβάσεις Υγειονομικού Κανονισμού (4 ημεδαποί, 2 αλλοδαποί) Μεσσηνία 10 9 για ναρκωτικά, 1 για καταδικαστικό έγγραφο

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μικρής κλίμακας ποσότητες ναρκωτικών και προϊόντα παραεμπορίου. Στην Αργολίδα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6 γραμμάρια κάνναβης καθώς και μικροποσότητες ηρωίνης και MDMA. Στη Μεσσηνία βρέθηκε συνολικά 13,70 γραμμάρια κάνναβης, έξι τσιγαριλίκια κάνναβης και μικρή ποσότητα ηρωίνης. Στην Αρκαδία επίσης κατασχέθηκαν προϊόντα παραεμπορίου.

Έλεγχοι: 690 άτομα, 514 οχήματα.

690 άτομα, 514 οχήματα. Αποτέλεσμα: 26 συλλήψεις, 42 προσαγωγές, 158 τροχονομικές παραβάσεις.

26 συλλήψεις, 42 προσαγωγές, 158 τροχονομικές παραβάσεις. Κατασχέσεις: μικρές ποσότητες ναρκωτικών και προϊόντα παραεμπορίου.

Στην Αργολίδα οι συλλήψεις αφορούσαν τόσο υποθέσεις ναρκωτικών όσο και την περίπτωση αλλοδαπών που διέμεναν χωρίς νόμιμα έγγραφα — για τους τελευταίους θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες επιστροφής. Σε άλλες περιπτώσεις η σύλληψη σχετίζεται με υφιστάμενα καταδικαστικά έγγραφα ή παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι προσαχθέντες και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς για περαιτέρω ενέργειες. Οι αρχές της Περιφέρειας επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας, με στόχο την καθημερινή προστασία των πολιτών.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας η αυξημένη παρουσία ελέγχων σηματοδοτεί προσπάθεια ανάσχεσης φαινομένων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην περιοχή, ενώ οι αρχές καλούν σε συνεργασία και ενημέρωση για ύποπτες δραστηριότητες.