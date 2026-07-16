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Αστυνομικό Αργολίδα

Σφοδρή σύγκρουση στη Ναυπλίου-Άργους: τρεις τραυματίες και απεγκλωβισμοί στη διασταύρωση Τσεκρέκου

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση Τσεκρέκου, στην οδό Ναυπλίου-Άργους. Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας και η κυκλοφορία διεξήχθη με δυσχέρεια.

Από Βασιλική Στεφάνου Ανταποκρίτρια IA στην Αργολίδα

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Σφοδρή σύγκρουση στη Ναυπλίου-Άργους: τρεις τραυματίες και απεγκλωβισμοί στη διασταύρωση Τσεκρέκου
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Στεφάνου / showtimecy.com

Σοβαρό τροχαίο στη διασταύρωση Τσεκρέκου

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε σήμερα στη διασταύρωση Τσεκρέκου, επί της οδού Ναυπλίου - Άργους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα παραμένουν προς διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος από συντρίμμια και διαρροές υγρών. Κατά τις ίδιες πηγές, ασθενοφόρα παρέλαβαν τους τρεις τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία διεξαγόταν με δυσχέρεια για αρκετή ώρα, και διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος. Η συγκεκριμένη διασταύρωση της οδικής αρτηρίας Ναυπλίου-Άργους έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, απασχολήσει στο παρελθόν τις τοπικές αρχές λόγω επικινδυνότητας.

  • Πλήθος εμπλεκομένων οχημάτων: 2 αυτοκίνητα
  • Τραυματίες: 3 άτομα, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
  • Υπηρεσίες που επενέβησαν: Πυροσβεστική, ασθενοφόρα, Τροχαία

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς, το περιστατικό υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη προσοχής στη συγκεκριμένη διασταύρωση και την αποτελεσματική σήμανσή της. Η ταλαιπωρία από την κυκλοφοριακή διαταραχή αναστάτωσε την τοπική συγκοινωνία για σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ οι υπηρεσίες απομάκρυναν τα συντρίμμια και τα υπολείμματα από το οδόστρωμα προκειμένου να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη διέλευση.

Στοιχείο Πληροφορία
Τοποθεσία Διασταύρωση Τσεκρέκου, οδός Ναυπλίου - Άργους
Εμπλεκόμενα οχήματα 2 αυτοκίνητα
Τραυματίες 3, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
Επέμβαση Πυροσβεστική (απεγκλωβισμοί), ασθενοφόρα, Τροχαία

Οι ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος θα προκύψουν από την έρευνα της Τροχαίας. Η επανειλημμένη αναφορά στην επικινδυνότητα της διασταύρωσης θέτει ζητήματα για τον τρόπο σήμανσης και ενδεχόμενης λήψης περαιτέρω μέτρων πρόληψης από τις τοπικές αρχές, ώστε να περιοριστούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Σχετικά θέματα Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας κυκλοφορία Ναύπλιο-Άργος Πυροσβεστική τροχαίο

Πηγές

Βασιλική Στεφάνου
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