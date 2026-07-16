Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Αγία Μαρίνα στο Νέο Ροεινό με λιτάνευση της εικόνας

Με μεγαλοπρέπεια και πλήθος πιστών τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός και ακολούθησε η λιτάνευση της ιερής εικόνας της Αγίας Μαρίνας στο Νέο Ροεινό Αργολίδας.

Εορτασμός και περιφορά σε όλο το χωριό

Με λαμπρότητα και παρουσία πολλών κατοίκων του χωριού τελέσθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Νέου Ροεινού ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Την παραμονή της εορτής πραγματοποιήθηκε μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σελλή, πρόεδρο του ΙΣΚΕ.

Μετά το πέρας του εσπερινού ακολούθησε η λιτάνευση της ιερής εικόνας σε όλες τις συνοικίες του χωριού, προς ευλογία των κατοίκων, παρουσία των τοπικών κληρικών και πλήθους πιστών. Ο εφημέριος και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Αργολίδας, π. Λεόντιος Ξηνταρόπουλος, ευχαρίστησε τους ιερείς και τους πιστούς για την προσέλευσή τους και την τιμή προς την Αγία Μαρίνα.

Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσε η χορωδία του συλλόγου «Πατριαρχικό αναλόγιο Δημοσθένης Παικόπουλος», υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Χρήστου Πιπέρου, που έψαλε κατά τη διάρκεια του εσπερινού.

Τοπικό πλαίσιο και ιστορικές αναφορές

Το Νέο Ροεινό, που βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το Ναύπλιο και είναι χτισμένο σε πλαγιά με θέα προς την πόλη, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νομού Αργολίδας. Οι κάτοικοί του είναι κατά πλειοψηφία Αρκάδες, απόγονοι προγόνων που μετοίκησαν από το Ροεινό της Αρκαδίας στις αρχές του 20ού αιώνα. Η ονομασία «Ροεινό» προέρχεται από τη λέξη «ορεινό» που μεταγραμματίσθηκε.

Ιστορικά, η μετανάστευση των κατοίκων πριν το 1950 οδήγησε Ροεινιώτες σε χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Γερμανία. Παρά την αποδημία, οι σύγχρονοι κάτοικοι διατηρούν στενούς δεσμούς με την καταγωγή τους και συνεχίζουν να τιμούν τα πανηγύρια και τις εκκλησιαστικές γιορτές ως κομβικά σημεία κοινωνικής συνοχής.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η εορτή της Αγίας Μαρίνας στο Νέο Ροεινό λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για κατοίκους όλων των ηλικιών, ενισχύει τις σχέσεις των κατοίκων με την τοπική εκκλησία και διατηρεί ζωντανά τα πολιτιστικά και θρησκευτικά έθιμα του τόπου. Η λιτάνευση της εικόνας, που διατρέχει όλο το χωριό, αποτελεί συμβολική πράξη ευλογίας αλλά και δημόσια εκδήλωση που επιτρέπει την ευρεία συμμετοχή της κοινότητας.

Ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2026

16 Ιουλίου 2026 Κύριοι ιερείς: π. Γεώργιος Σελλής, π. Λεόντιος Ξηνταρόπουλος

π. Γεώργιος Σελλής, π. Λεόντιος Ξηνταρόπουλος Μουσική κάλυψη: χορωδία «Πατριαρχικό αναλόγιο Δημοσθένης Παικόπουλος»

Για τους κατοίκους της Αργολίδας, και ειδικότερα του Δήμου Ναυπλιέων, παρόμοιες εκδηλώσεις υπενθυμίζουν την τοπική ιστορία και τις συνεκτικές δυνάμεις της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με ισχυρό δεσμό καταγωγής όπως το Νέο Ροεινό.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Νέο Ροεινό, Δήμος Ναυπλιέων Εκδήλωση Εσπερινός και λιτάνευση εικόνας Χρονολογία 16 Ιουλίου 2026

Η διατήρηση αυτών των πανηγύρεων συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και προσφέρει ευκαιρίες συνάθροισης σε μια περίοδο που οι κοινωνικοί δεσμοί συχνά δοκιμάζονται από την αστικοποίηση και τη μετανάστευση.