Αθήνα: Η Μαρία Σάκκαρη ανοίγει το Athens Open με την Πολίνσ Κουντερμετόβα

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει το ντεμπούτο της στο Athens Open (WTA 250) τη Δευτέρα 13/7 στο Stadion Sports Center απέναντι στην Πολίνσ Κουντερμετόβα. Ο αγώνας ορίστηκε για τις <strong>19:30</strong> και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την <strong>ΕΡΤ</strong>.

Προγραμματισμένη πρεμιέρα της Σάκκαρη στην Αθήνα

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Athens Open (WTA 250) αντιμετωπίζοντας την Πολίνσ Κουντερμετόβα, τενίστρια που βρίσκεται στο Νο.113 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διεξαχθεί στο κεντρικό γήπεδο του Stadion Sports Center με ώρα έναρξης 19:30.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/7), με ώρα έναρξης 19.30.

Η νικήτρια του αγώνα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο για να αντιμετωπίσει τη Χάριετ Νταρτ ή έναν qualifier. Η διαμόρφωση του ταμπλό φέρνει ως πιθανή αντίπαλο στα προημιτελικά την Μάγκντα Λινέτ, ενώ στα ημιτελικά πιο εμφανής φαίνεται η προοπτική να βρει απέναντί της την Άν Λι, που βρίσκεται στο Νο.2 του ταμπλό.

Γήπεδο: Stadion Sports Center

Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 13/7, 19:30

Τηλεοπτική κάλυψη: ΕΡΤ

Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Κλάρα Τάουσον, η οποία συμμετέχει στο ταμπλό μαζί με τις Σάρα Μπέιλεκ, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στο κυρίως ταμπλό συμμετέχουν επίσης Ελληνίδες αθλήτριες: η Σαπφώ Σακελλαρίδη, η Μιαριάννα Αργυροκαστρίτη και η Μάρθα Ματούλα, που θα αντιμετωπίσουν qualifier, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κληρώθηκε με την Αλίσια Παρκς.

Για τους κατοίκους της Αθήνας και τους φίλους του τένις, το γεγονός ότι η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια παίζει στο κέντρο της πόλης σημαίνει ευκαιρίες παρακολούθησης από κοντά και αυξημένη κίνηση γύρω από το Stadion Sports Center τις ημέρες του τουρνουά. Η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ εξασφαλίζει πρόσβαση στο ευρύ κοινό που δεν θα παρευρεθεί στο γήπεδο.

Στοιχείο Πληροφορία Αντίπαλος Σάκκαρη Πολίνσ Κουντερμετόβα (Νο.113) Ημερομηνία & Ώρα Δευτέρα 13/7, 19:30 Γήπεδο Stadion Sports Center (κεντρικό) Τηλεοπτική Κάλυψη ΕΡΤ

Η παρουσία της Σάκκαρη αναμένεται να λειτουργήσει ως μαγνήτης για το τουρνουά και να ανεβάσει το ενδιαφέρον τόσο για τα εισιτήρια όσο και για τις παράπλευρες εκδηλώσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να λάβουν υπόψη μετακινήσεις και αυξημένη κίνηση προς το Stadion Sports Center τις ώρες των αγώνων.

Σε αθλητικό επίπεδο, ο αγώνας της πρεμιέρας είναι κρίσιμος για τη συνέχεια στο ταμπλό: μία θετική εμφάνιση θα δώσει στην Σάκκαρη ώθηση για βαθύτερη πορεία στο τουρνουά, ενώ μια ήττα θα σηματοδοτήσει πρόωρη αποχώρηση σε μια διοργάνωση που φιλοξενείται στην Αθήνα και έχει τοπικό και διεθνές ακροατήριο.