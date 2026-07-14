Ζωγράφου: νέο απορριμματοφόρο και προετοιμασία για τον καφέ κάδο

Ο Δήμος Ζωγράφου παρέλαβε το πρώτο από τρία μικρά απορριμματοφόρα που θα υποστηρίξουν την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις γειτονιές και την ποιότητα της ανακύκλωσης.

Προς ένα νέο δίκτυο διαχείρισης οργανικών στην πόλη

Ο Δήμος Ζωγράφου έκανε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με την παραλαβή του πρώτου από συνολικά τρία νέα ευέλικτα απορριμματοφόρα. Το όχημα, χωρητικότητας 3 κυβικών μέτρων, διαθέτει σύστημα συλλογής, πλύσης, ταυτοποίησης και ζύγισης των καφέ κάδων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη του δικτύου των καφέ κάδων στην πόλη.

Η επιλογή του μικρού και ευέλικτου οχήματος στοχεύει συγκεκριμένα σε γειτονιές όπου τα μεγαλύτερα απορριμματοφόρα έχουν δυσκολία πρόσβασης. Αυτό έχει άμεσο ενδιαφέρον για περιοχές με στενά δρομάκια ή πυκνή αστική δόμηση, χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε τμήματα του Ζωγράφου.

«Το νέο απορριμματοφόρο, χωρητικότητας 3 κυβικών μέτρων, διαθέτει σύστημα συλλογής, πλύσης, ταυτοποίησης και ζύγισης των καφέ κάδων και έρχεται να ενισχύσει τον στόλο του Δήμου.»

Η παραλαβή έγινε την Πέμπτη 9 Ιουλίου από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, μεταξύ των οποίων οι υπεύθυνοι για το Πράσινο, την Πολιτική Προστασία και την Καθαριότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, τα επόμενα δύο οχήματα αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου των καφέ κάδων για τα νοικοκυριά.

Οφέλη για τους κατοίκους: μείωση απορριμμάτων προς ταφή, παραγωγή κομπόστ, καλύτερη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων.

μείωση απορριμμάτων προς ταφή, παραγωγή κομπόστ, καλύτερη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων. Πρακτικά ζητήματα: πρόσβαση οχημάτων στις γειτονιές, εγκατάσταση και διαχείριση καφέ κάδων, ενημέρωση πολιτών για σωστή απόρριψη.

πρόσβαση οχημάτων στις γειτονιές, εγκατάσταση και διαχείριση καφέ κάδων, ενημέρωση πολιτών για σωστή απόρριψη. Χρονοδιάγραμμα: λειτουργία δικτύου μετά την παραλαβή και των δύο υπόλοιπων οχημάτων.

Για τους κατοίκους της πόλης, η νέα υπηρεσία σημαίνει αλλαγή στην καθημερινή διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων. Θα χρειαστεί ενημέρωση για το τι επιτρέπεται στον καφέ κάδο, καθώς και πιθανές ρυθμίσεις στην αποκομιδή (ημέρες και ώρες). Το μικρό μέγεθος των οχημάτων μπορεί να μειώσει προβλήματα πρόσβασης σε στενούς δρόμους και να περιορίσει φθορές σε πεζοδρόμια και πλατείες κατά τη συλλογή.

Παράμετρος Αξία Οχήματα παραλαβής 1 από 3 Συνολική αναμενόμενη προσθήκη 3 οχήματα Χωρητικότητα οχήματος 3 m³

Η δημοτική διοίκηση τονίζει επίσης ότι η υπηρεσία στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ και στην παραγωγή ποιοτικού κομπόστ. Η επιτυχία ωστόσο θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία των πολιτών και τη λειτουργικότητα του δικτύου συλλογής: σωστή σήμανση καφέ κάδων, τακτικές δρομολόγια και αποτελεσματική διαχείριση των οχημάτων.

Επόμενα βήματα για τους κατοίκους: ενημερωτικές δράσεις του Δήμου για τη χρήση του καφέ κάδου, γνωστοποίηση του προγράμματος αποκομιδής και σταδιακή εγκατάσταση καφέ κάδων στις γειτονιές. Όσο τα δύο επόμενα απορριμματοφόρα ενταχθούν στον στόλο, τόσο θα αυξηθεί η κάλυψη και η συχνότητα της υπηρεσίας.