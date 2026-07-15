Δράσεις καθαρισμού και αποκατάστασης στη Ηλιούπολη από τον Δήμο

Σύμβαση για την απομάκρυνση αφισών και graffiti, αποκατάσταση στύλων και πινακίδων και ειδικό καθαρισμό κάδων ανακοινώθηκε από τη δημοτική αρχή της Ηλιούπολης.

Συστηματικές παρεμβάσεις για την εικόνα και την καθαριότητα της πόλης

Ο Δήμος Ηλιούπολης ξεκινά νέα παρέμβαση με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της αισθητικής στους δημόσιους χώρους. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αφαίρεση παράνομων αφισών, την απομάκρυνση graffiti, την αποκατάσταση στύλων και πινακίδων και τον ειδικό εξωτερικό καθαρισμό κάδων απορριμμάτων.

Η δημοτική υπηρεσία που εκπόνησε τη μελέτη επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ορατότητα της σήμανσης, να διευκολύνουν την κυκλοφορία και να συμβάλλουν στη δημόσια υγιεινή. Η δημοτική αρχή καλεί τους δημότες σε ενεργή συμμετοχή, ζητώντας την αναφορά προβλημάτων καθαριότητας και ασφάλειας ώστε να υπάρξει ταχύτερη παρέμβαση.

«Η αναβάθμιση της πόλης είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή»

Οι ενέργειες αυτές, όπως ανακοινώθηκε, βασίζονται σε ολοκληρωμένη μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και στοχεύουν τόσο στην άμεση βελτίωση της εικόνας όσο και στη μακροπρόθεσμη συντήρηση των υποδομών. Η απομάκρυνση παράνομων αφισών και graffiti αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αισθητικής των δρόμων και των πλατειών, ενώ η αποκατάσταση στύλων και πινακίδων στοχεύει στην ασφάλεια και την καθαρή πληροφόρηση των πολιτών.

Απομάκρυνση παράνομων αφισών και graffiti

Αποκατάσταση στύλων και πινακίδων για ομαλή κυκλοφορία

Ειδικός εξωτερικός καθαρισμός κάδων απορριμμάτων

Για τους κατοίκους της Ηλιούπολης οι παρεμβάσεις μπορεί να μεταφραστούν σε βελτίωση της καθημερινότητας: λιγότερα σημεία οπτικής υποβάθμισης, ασφαλέστερη σήμανση στο οδικό δίκτυο και πιο υγιής εικόνα γύρω από σημεία συλλογής απορριμμάτων. Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η συνεργασία των πολιτών θα είναι καθοριστική για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Παρέμβαση Αναμενόμενο όφελος Αφαίρεση παράνομων αφισών Βελτίωση αισθητικής Απομάκρυνση graffiti Μείωση οπτικής ρύπανσης Αποκατάσταση στύλων/πινακίδων Καλύτερη κυκλοφορία & ασφάλεια Καθαρισμός κάδων Βελτίωση υγιεινής

Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα στην καθαριότητα και την ασφάλεια των δημόσιων χώρων προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από τον συντονισμό υπηρεσιών και την ενημέρωση των κατοίκων για σημεία που χρειάζονται παρέμβαση.