Σχεδιασμός για καφέ κάδους στο Ζωγράφου: νέα φάση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοίνωσε την έναρξη προετοιμασιών για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων μέσω καφέ κάδων, με στόχο τη βελτίωση της ανακύκλωσης και την προώθηση κυκλικής οικονομίας στην πόλη.

Προετοιμασίες και στόχοι της δημοτικής αρχής

Ο Δήμος Ζωγράφου ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την εισαγωγή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων μέσω καφέ κάδου. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, Γιώργο Γρίβα και Παναγιώτη Γκρέκα, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της σωστής διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης στην πόλη και η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

Πρακτικά βήματα και ενημέρωση των δημοτών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η εφαρμογή περιλαμβάνει:

τοποθέτηση καφέ κάδων σε στρατηγικά σημεία της πόλης,

σε στρατηγικά σημεία της πόλης, ενημερωτικές δράσεις προς τους δημότες για τη σωστή διαλογή,

μέτρα για την επίτευξη υψηλών ποσοστών συμμετοχής.

Η δημοτική αρχή σκοπεύει να πραγματοποιήσει στοχευμένες ενημερώσεις ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν ποια είδη οργανικών μπορούν να απορρίπτουν και πώς να περιορίσουν τη ρύπανση των ρευμάτων ανακύκλωσης.

Τοπικές επιπτώσεις και προσδοκίες

Σε επίπεδο γειτονιάς, η διάθεση καφέ κάδων αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα της καθαριότητας, να μειώσει τη δεματοποίηση απορριμμάτων και να περιορίσει τις οσμές που προέρχονται από αναμειγμένα απορρίμματα. Επιπλέον, η συλλογή οργανικών υλικών μπορεί να υποστηρίξει τοπικές δράσεις κομποστοποίησης ή να τροφοδοτήσει συστήματα επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε επίπεδο δήμου.

Στοιχείο Περιγραφή Ανακοίνωση Από αντιδημάρχους Γ. Γρίβα και Π. Γκρέκα Κύριο μέτρο Τοποθέτηση καφέ κάδων σε στρατηγικά σημεία Στόχος Μείωση αποβλήτων σε χωματερές και ενίσχυση κυκλικής οικονομίας

Απαραίτητη συμμόρφωση των πολιτών

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και τη σωστή εφαρμογή από τους κατοίκους. Η ορθή διαλογή στην πηγή αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτικότητα της συλλογής και τη χρήση των ανακτώμενων οργανικών ως πόρου.

Η δημοτική αρχή προγραμματίζει επομένως συγκεκριμένες ενημερωτικές δράσεις προς τους δημότες, με στόχο την επίτευξη υψηλού ποσοστού συμμετοχής και την ορθή λειτουργία του συστήματος.