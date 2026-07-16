Σημαντικοι αγώνες υδατοσφαίρισης στην Νέα Σμύρνη: τελική φάση Golden League Κ14 στο κολυμβητήριο

Στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης διεξάγεται το τριήμερο 17–19 Ιουλίου η τελική φάση της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης Μίνι Κορασίδων Κ14, με προημιτελικούς, ημιτελικούς και τελικό.

Η διοργάνωση και το πρόγραμμα

Στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης θα φιλοξενηθεί το επερχόμενο τριήμερο η τελική φάση της Golden League στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ανάπτυξης Μίνι Κορασίδων Κ14. Οι αγώνες καλύπτουν την περίοδο 17–19 Ιουλίου, με τις πρώτες αναμετρήσεις νοκ άουτ να έχουν προγραμματιστεί από την Παρασκευή και την κορύφωση την Κυριακή με τον τελικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε η Ομοσπονδία, οι προημιτελικοί διεξάγονται από το απόγευμα της πρώτης ημέρας, ενώ το Σάββατο προβλέπονται τόσο αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5–8 όσο και οι ημιτελικοί. Ο τελικός και οι υπόλοιπες θέσεις θα κριθούν την Κυριακή.

Σημαντικά σημεία για τους κατοίκους

Η διοργάνωση φέρνει νεαρούς αθλητές και ομάδες στην περιοχή, με πιθανή αυξημένη κίνηση γύρω από το κολυμβητήριο.

Οι ώρες των αγώνων είναι συγκροτημένες ώστε να διευκολύνουν την προσέλευση θεατών το απόγευμα και το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλες διοργανώσεις στην περιοχή (όπως η Silver League στη Γλυφάδα) καταδεικνύουν κινητικότητα στα τοπικά κολυμβητήρια κατά το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικό πρόγραμμα (συνοπτικά)

Ημέρα Ώρα Αγώνας / Φάση Παρασκευή 17/7 18:00 Προημιτελικός: Πανιώνιος - ΝΟ Βουλιαγμένης Παρασκευή 17/7 19:15 Προημιτελικός: ΝΕ Πατρών - Ολυμπιακός Παρασκευή 17/7 20:30 Προημιτελικός: Εθνικός Πειραιά - ΝΟ Λάρισας Παρασκευή 17/7 21:45 Προημιτελικός: Άλιμος ΝΑΣ - Ηλυσιακός Σάββατο 18/7 18:00 Αγώνας για τις θέσεις 5–8: ήττημα 1 - ήττημα 2 Σάββατο 18/7 19:15 Αγώνας για τις θέσεις 5–8: ήττημα 3 - ήττημα 4 Σάββατο 18/7 20:30 Ημιτελικός: νικητής 1 - νικητής 2 Σάββατο 18/7 21:45 Ημιτελικός: νικητής 3 - νικητής 4 Κυριακή 19/7 09:00 Αγώνας για τις θέσεις 7–8 Κυριακή 19/7 10:15 Αγώνας για τις θέσεις 5–6 Κυριακή 19/7 11:30 Αγώνας για τις θέσεις 3–4 Κυριακή 19/7 12:45 Τελικός

Παράλληλα με την Golden League της Νέας Σμύρνης, η Silver League της ίδιας κατηγορίας είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 18–19 Ιουλίου στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕ

Η παρουσία τοπικών ομάδων και θεατών καθιστά τη διοργάνωση σημαντική για την περιοχή: αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα γύρω από το κολυμβητήριο και ευκαιρίες προβολής για συλλόγους της Νέας Σμύρνης. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης δυνατότητες για παρακολούθηση αγώνων σε ώρες που διευκολύνουν οικογένειες και φίλους των αθλητριών.

Για κατοίκους που σκοπεύουν να επισκεφθούν την εγκατάσταση συνίσταται έλεγχος των εισιτηρίων και του ωραρίου προσέλευσης, καθώς οι ώρες είναι διαδοχικές και οι χώροι ενδέχεται να γεμίσουν σε ώρες αιχμής.

Η διοργάνωση εντάσσεται στην προσπάθεια ανάπτυξης της υδατοσφαίρισης στις νεαρές ηλικίες και δίνει έμφαση στην αγωνιστική εμπειρία για κορασίδες κάτω των 14 ετών.