Παρουσίαση του βιβλίου «ΖΑΪΡΑ» στο Γαλάτσι: τοπική εκδήλωση στον κινηματογράφο Ζαΐρα

Ο Δήμος Γαλατσίου διοργανώνει την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Πανά «ΖΑΪΡΑ» στις 13 Ιουλίου 2026, με ομιλητή τον Θ. Κουτσογιαννόπουλο και αναγνώσεις από την ηθοποιό Στεφανία Γουλιώτη.

Το γεγονός

Ο Δήμος Γαλατσίου προγραμματίζει την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρύσανθου Πανά με τίτλο «ΖΑΪΡΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 20:30 στον κινηματογράφο Ζαΐρα. Η εκδήλωση απευθύνεται στους κατοίκους της πόλης και σε όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο δημοσιογράφος και κριτικός Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος θα μιλήσει για το έργο του συγγραφέα, ενώ αποσπάσματα θα διαβαστούν από την ηθοποιό Στεφανία Γουλιώτη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Τοπικό ενδιαφέρον και προσβασιμότητα

Η επιλογή του κινηματογράφου Ζαΐρα ως χώρου διεξαγωγής δίνει στην εκδήλωση εύκολη πρόσβαση για τους δημότες: το σινεμά βρίσκεται στη Λεωφόρο Γαλατσίου 73-75, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ο Δήμος έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση «στους δημότες και τους φίλους της λογοτεχνίας» για να παραβρεθούν, ενώ η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Η διοργάνωση περιγράφεται από την ανακοίνωση ως «

πολιτιστική γιορτή

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Γαλατσίου

» που στοχεύει στην ανάδειξη της λογοτεχνίας και του πολιτισμού στην περιοχή, τονίζοντας τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως τοπικής πρωτοβουλίας με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η παρουσίαση αποτελεί μια ευκαιρία για απευθείας επαφή με έναν σύγχρονο Έλληνα συγγραφέα και για συμμετοχή σε πολιτιστικό διάλογο χωρίς οικονομικό κόστος. Για κατοίκους που ενδιαφέρονται για αναγνώσεις, κριτική λογοτεχνίας και τοπικές πολιτιστικές δράσεις, η εκδήλωση προσθέτει μία εξωστρεφή δραστηριότητα στο δημοτικό πολιτιστικό καλεντάρι.

Παρουσίαση βιβλίου: ΖΑΪΡΑ (Χρύσανθος Πανά)

(Χρύσανθος Πανά) Ημερομηνία και ώρα: 13/7/2026, 20:30

Τόπος: κινηματογράφος Ζαΐρα, Λεωφ. Γαλατσίου 73-75

Σύντομος πίνακας με τα βασικά στοιχεία

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος ΖΑΪΡΑ Συγγραφέας Χρύσανθος Πανά Ομιλητής Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος Αναγνώστρια αποσπασμάτων Στεφανία Γουλιώτη Εκδόσεις Καστανιώτη

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ευρύ κοινό και δεν αναφέρονται περιορισμοί συμμετοχής. Η παρουσία του κοινού θεωρείται σημαντική για την επιτυχία της εκδήλωσης, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου. Για όσους ενδιαφέρονται, η παρακολούθηση αποτελεί απλή δυνατότητα συμμετοχής σε μια τοπική πολιτιστική πρωτοβουλία χωρίς κόστος.

Η τοπική κοινότητα του Γαλατσίου μπορεί να αναμένει παρόμοιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δημοτικών πολιτιστικών δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη της αναγνωστικής ζωής της πόλης και στην προβολή της λογοτεχνίας στο δημόσιο χώρο.