Φωτιά στο πρώην Badminton: επιπτώσεις και ανησυχίες για το Πάρκο και τους κατοίκους του Ζωγράφου

Η πυρκαγιά στο πρώην κτίριο του Badminton μέσα στο Πάρκο Γουδή επαναφέρει ερωτήματα για την πυροπροστασία, τις υποδομές εκκένωσης και την κατάσταση του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου που αφορά και τους κατοίκους του Δήμου Ζωγράφου.

Είναι το Πάρκο Γουδή ασφαλές για τους κατοίκους του Ζωγράφου;

Η πρόσφατη φωτιά στο πρώην κτίριο του Badminton, που βρίσκεται στον πυρήνα του Πάρκου Γουδή, έφερε ξανά στην επιφάνεια προβληματισμούς για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και την κατάσταση των δημοσίων υποδομών. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας και η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου καταγγέλλουν ότι η πυροπροστασία αντιμετωπίζεται ως «κόστος» από κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές, με συνέπειες για την ασφάλεια του κοινού χώρου και του περιβάλλοντος.

Σημαντικό στοιχείο που επισημαίνεται είναι η γειτνίαση του περιστατικού με κρίσιμες δομές: το Νοσοκομείο Παίδων βρίσκεται κοντά και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εκείνη την ώρα νοσηλεύονταν εκατοντάδες παιδιά. Οι συλλογικές όποιες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διαχείριση τέτοιων περιστατικών τέθηκαν υπό αμφισβήτηση από την παράταξη, μαζί με την αναφορά στην ηχητική ειδοποίηση του 112 που λειτούργησε σε όλη την Αττική.

«Η φωτιά που ξέσπασε στο πρώην κτίριο του Badminton μέσα στον πυρήνα του Πάρκου Γουδή φανερώνει τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και τις σοβαρές ευθύνες που υπάρχουν ως διαχρονικό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές.»

Η ανακοίνωση θέτει σειρά ερωτημάτων για την κατάσταση των υποδομών και την ετοιμότητα στο ενδεχόμενο εκκένωσης, υπογραμμίζοντας ότι «φαίνεται ότι μια σειρά υποδομές δεν λειτουργούσαν» και ότι δεν υπήρχε «η απαραίτητη μέριμνα και σχέδιο για την εκκένωση της περιοχής». Για τους κατοίκους του Ζωγράφου, αυτά τα ζητήματα μεταφράζονται σε απτά ρίσκα για την καθημερινότητα και την ασφάλεια, ειδικά όταν πρόκειται για γειτονιές κοντά σε μεγάλα πάρκα και δημόσιες υπηρεσίες.

Ασφάλεια : Κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες του Πάρκου Γουδή.

: Κίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες του Πάρκου Γουδή. Δημόσια Υγεία : Επιπτώσεις για το Νοσοκομείο Παίδων και ευπαθείς ομάδες.

: Επιπτώσεις για το Νοσοκομείο Παίδων και ευπαθείς ομάδες. Διαχείριση κρίσης: Αμφιβολίες για σχέδια εκκένωσης και λειτουργία υποδομών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση τονίζει επίσης ότι η εγκατάλειψη και η προσπάθεια εμπορευματοποίησης του πάρκου δημιουργούν επιπλέον κινδύνους και περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή δημόσιο χώρο. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι έχει αναδειχθεί το ζήτημα επανειλημμένα σε συνεδριάσεις, με αίτημα να ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί να παραδοθεί με ασφάλεια στους κατοίκους το πάρκο».

Ζήτημα Περιγραφή Υποδομές Αναφορά σε υποδομές που «δεν λειτουργούσαν» την ώρα του συμβάντος. Εκκένωση Έλλειψη σχεδίου και μέτρων για ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων αν χρειαζόταν. Νοσοκομείο Παίδων Γειτνίαση με το περιστατικό και ανησυχία για νοσηλευόμενα παιδιά. Εμπορευματοποίηση πάρκου Κίνδυνοι από την εγκατάλειψη και την πιθανή εμπορευματοποίηση του Πάρκου Γουδή.

Για την τοπική κοινότητα του Ζωγράφου, τα επόμενα βήματα είναι σαφή: απαιτείται πλήρης διερεύνηση των αιτιών και της διαχείρισης του συμβάντος, αποκατάσταση των τυχόν δυσλειτουργιών στις υποδομές και δημόσια διαβούλευση για την τύχη και την προσβασιμότητα του Πάρκου Γουδή. Ταυτόχρονα, το αίτημα για στελέχωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και ασφάλειας επανέρχεται ως βασική προϋπόθεση για την προστασία των κατοίκων.