Νέο, ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας στο Ζωγράφου παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία

Το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, σε κτίριο ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρέχει πλέον σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές για την πρωτοβάθμια φροντίδα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Παράδοση εγκαταστάσεων και στόχος αποσυμφόρησης νοσοκομείων

Παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου μετά από εργασίες πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Υγείας. Η αναβάθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών στην περιοχή.

Στην τελετή εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε την 13 Ιουλίου 2026, παρέστησαν οι υπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες: ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο υποδιοικητής Γιώργος Παπαδημητρίου. Το έργο είναι μέρος μιας σύμβασης που αφορά πέντε δομές υγείας στην Αττική.

Τεχνικές παρεμβάσεις και επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία

Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού. Μεταξύ αυτών έγιναν:

εργασίες θερμομόνωσης του κτιρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων,

του κτιρίου και αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων κλιματισμού ,

, εγκατάσταση φωτισμού LED και αναβάθμιση πυροπροστασίας,

και αναβάθμιση πυροπροστασίας, διαμόρφωση σύγχρονων χώρων για Ιατρεία Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών του Ζωγράφου και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, παρέχοντας υποδομές που πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης.

Ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την ανακαίνιση «κρίσιμο βήμα» για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, με σκοπό την ανάσχεση του κύματος προς τα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύμβασης που αφορά τις πέντε δομές στην Αττική, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό καλύπτει εργασίες και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό που, όπως αναφέρθηκε, θα συμπληρωθεί με ανανέωση εξοπλισμού και προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία εγκαινίων 13 Ιουλίου 2026 Φορέας ιδιοκτησίας κτιρίου ΕΦΚΑ Προϋπολογισμός σύμβασης (5 δομές) 4.969.136,05 € πλέον ΦΠΑ

Για τους κατοίκους του Ζωγράφου σημασία έχει ότι αποκτούν πρόσβαση σε ένα εκσυγχρονισμένο σημείο πρωτοβάθμιας φροντίδας στην καρδιά μιας πυκνοκατοικημένης συνοικίας. Το επόμενο διάστημα η λειτουργία του Κέντρου θα κριθεί από την επάρκεια του προσωπικού, την άμεση διαθεσιμότητα εξοπλισμού και την ενσωμάτωση των νέων υποδομών στην τοπική ροή παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ολοκλήρωση του έργου στο Ζωγράφου αποτελεί μέρος ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Αττική, με απτά οφέλη στην καθημερινή φροντίδα αλλά και στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των νοσοκομειακών μονάδων.