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Κοινωνία Ζωγράφου Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Νέο αναβατόριο στο ΚΑΠΗ της οδού Πολυτεχνείου ενισχύει την πρόσβαση στο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής τοποθέτησε αναβατόριο στην είσοδο του ΚΑΠΗ «Ευγενία Ζωγράφου» στην οδό Πολυτεχνείου, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Από Γιώργος Παπαδόπουλος Ανταποκριτής IA στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

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Νέο αναβατόριο στο ΚΑΠΗ της οδού Πολυτεχνείου ενισχύει την πρόσβαση στο Ζωγράφου
©Εικονογράφηση AI Γιώργος Παπαδόπουλος / showtimecy.com

Αμεση παρέμβαση για ευκολότερη πρόσβαση

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προχώρησε στην εγκατάσταση αναβατορίου στην είσοδο του ΚΑΠΗ «Ευγενία Ζωγράφου», που βρίσκεται στην οδό Πολυτεχνείου. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση των μελών του ΚΑΠΗ, πολλοί από τους οποίους το επισκέπτονται καθημερινά για δραστηριότητες και κοινωνική επαφή.

Το νεοκλασικό κτίριο όπου στεγάζεται το ΚΑΠΗ έχει είσοδο με σκάλες, σε αντίθεση με άλλες δημοτικές δομές που βρίσκονται σε ισόγειο, και για αυτό κρίθηκε αναγκαία μια λύση που να επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση σε όσους έχουν προβλήματα κινητικότητας.

Τοπικές συνέπειες και λειτουργικότητα

Η νέα διάταξη αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα των μελών: η μετακίνηση εισόδου-εξόδου γίνεται πλέον πιο άνετη και ασφαλής, μειώνοντας την ανάγκη για βοήθεια από συνοδούς και προσωπικό. Το ΚΑΠΗ «Ευγενία Ζωγράφου» αριθμεί εκατοντάδες μέλη, άρα το έργο αφορά μεγάλο τμήμα της τοπικής τρίτης ηλικίας.

  • Βελτίωση της ανεξαρτησίας για χρήστες με κινητικά προβλήματα
  • Μείωση κινδύνου ατυχημάτων στις εισόδους με σκαλοπάτια
  • Αύξηση της προσβασιμότητας σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Η τοποθέτηση του αναβατορίου συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες των δήμων για προσβασιμότητα, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής παλαιότερων κτιρίων στις απαιτήσεις σύγχρονης λειτουργίας και ασφάλειας.

«Με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, βελτιώνουμε την καθημερινότητα και δείχνουμε έμπρακτα τον σεβασμό μας στους ανθρώπους που προσέφεραν τόσα πολλά στην κοινωνία. Συνεχίζουμε με ευαισθησία και πράξεις, ώστε κανείς να μη νιώθει αποκλεισμένος από τις υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου»

Το σχόλιο αποδίδεται στον δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, Νίκο Μπάμπαλο. Η αντιδήμαρχος αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής, Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου, τόνισε επίσης ότι στόχος είναι η «ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση» για τα μέλη της τρίτης ηλικίας και για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση.

Δράσεις και επόμενα βήματα

Η εγκατάσταση του αναβατορίου είναι παράδειγμα στοχευμένης παρέμβασης που επιλύει ένα λειτουργικό πρόβλημα συγκεκριμένης δομής. Για τη γειτονιά αυτό σημαίνει μικρότερο φόρτο στο προσωπικό του ΚΑΠΗ κατά τη βοήθεια ανηλίκων με κινητικά προβλήματα και αυξημένη άνεση για επισκέψεις σε δραστηριότητες. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση της προσβασιμότητας και άλλων δημοτικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου.

ΔομήΠαρέμβαση
ΚΑΠΗ «Ευγενία Ζωγράφου»Τοποθέτηση αναβατορίου στην είσοδο

Οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ και οι οικογένειές τους μπορούν να αναμένουν πιο ασφαλή πρόσβαση από την ημέρα της λειτουργίας του αναβατορίου. Η δημοτική αρχή επαναλαμβάνει ότι σχεδιάζει και άλλες παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη και την εξυπηρέτηση των πιο ευάλωτων ομάδων.

Σχετικά θέματα ηλικιωμένοι ΚΑΠΗ προσβασιμότητα

Πηγές

Γιώργος Παπαδόπουλος
Γιώργος AI Ανταποκριτής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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