Βύρωνας: Μικρή αυλή, μεγάλα τραγούδια — Δρογώσης και Τσουράπης σε ένα βράδυ χωρίς υπερβολές

Σε μία αυλή της Αθήνας, το κοντινό και προσωπικό σκηνικό του Black Duck Athens φιλοξένησε τον Στάθη Δρογώση και τον Βύρωνα Τσουράπη σε μια βραδιά όπου η εγγύτητα με το κοινό και οι «απλές» ενορχηστρώσεις έκαναν τη διαφορά.

Μια βραδιά που θύμισε συναίσθημα και κόσμιο παρεΐστικο κλίμα

Η αυλή του Black Duck Athens, προσβάσιμη από την οδό Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου, μετατράπηκε σε χώρο ζεστής μουσικής συνάντησης όταν εμφανίστηκαν επί σκηνής ο Στάθης Δρογώσης και ο Βύρωνας Τσουράπης. Η εικόνα ήταν λιτή: μια κιθάρα, ένα ηλεκτρικό πιάνο και ένα μπάσο, δύο δημιουργοί και ένα κοινό αρκετά κοντά ώστε να μη χάνεται ούτε μια ψιλή ατάκα.

Η παράσταση δεν ακολούθησε το μοτίβο ενός αυστηρά δομημένου ρεσιτάλ. Αντίθετα, τα τραγούδια παρουσιάστηκαν σαν να ανήκουν σε μια συνεδρία φίλων —με διηγήσεις, σχόλια και εξηγήσεις για την προέλευση κάποιων κομματιών— προσφέροντας μια αίσθηση αυθεντικότητας προς τους παρευρισκόμενους.

Επιλεγμένα κομμάτια : τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των δύο καλλιτεχνών και υλικό από το παλιότερο συγκρότημα του Δρογώση.

: τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των δύο καλλιτεχνών και υλικό από το παλιότερο συγκρότημα του Δρογώση. Στυλ ενορχήστρωσης : λιτές και καθαρές φόρμες που ανέδειξαν τις φωνές και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.

: λιτές και καθαρές φόρμες που ανέδειξαν τις φωνές και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Αίσθηση: απόσταση ανάμεσα στην εμφάνιση και το κοινό σχεδόν ανύπαρκτη, στοιχείο που στιγμάτισε το σύνολο της βραδιάς.

Στη διάρκεια της βραδιάς, ο Βύρωνας Τσουράπης παρουσίασε κομμάτια με το δικό του «χειμερινά ρέγκε» στίγμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων και το τραγούδι «Μη λυπάσαι» από το άλμπουμ «Λέξεις μακρόσυρτες». Παράλληλα, ακούστηκε και μια διασκευή στη «Δίψα» του Νίκου Πορτοκάλογλου, στοιχείο που ανέδειξε τη μακρόχρονη συνεργασία και τη μουσική συνάφεια ανάμεσα στους καλλιτέχνες.

«Μια μικρή αθηναϊκή ιστορία»

Μία από τις πιο ζεστές στιγμές ήταν η κοινή εμφάνιση με την Ελεονώρα Μανόνα, η οποία ανέβηκε για να ερμηνεύσει μαζί με τον Δρογώση το «Στο Παγκράτι», σύνδεση που έφερε στο προσκήνιο προσωπικές μουσικές αναφορές και τοπικές μνήμες της πόλης.

Για τους κατοίκους του Βύρωνα και της ευρύτερης περιοχής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η παρουσία ανάλογων μικρών συνευρέσεων έχει πρακτική σημασία: αναζωογονεί τη νυχτερινή και πολιτιστική δραστηριότητα, στηρίζει χώρους όπου ο δημόσιος διάλογος για τη μουσική μπορεί να διατηρηθεί σε ανθρώπινη κλίμακα και προσφέρει ευκαιρίες για άμεση επαφή με τους δημιουργούς.

Το γεγονός ότι οι ενορχηστρώσεις ήταν υποδειγματικά λιτές στέλνει μήνυμα και σε άλλους χώρους της περιοχής: η ποιότητα μιας νύχτας δεν εξαρτάται από την τεχνική υπερπληρότητα αλλά από την επικοινωνία ανάμεσα στην σκηνή και το κοινό. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όταν συνδυάζονται με σεβασμό στον χώρο και στους κατοίκους, μπορούν να ενισχύσουν την πολιτιστική καθημερινότητα στον Βύρωνα.