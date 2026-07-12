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Νέα πλατεία στο Γαλάτσι στη συμβολή Πανός–Νυμφών: χώρος για παιχνίδι και άσκηση

Ο Δήμος Γαλατσίου παρέδωσε στη γειτονιά νέο κοινόχρηστο χώρο με παιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο και δενδροφυτεύσεις στη συμβολή Πανός, Ευριδίκης και Νυμφών. Το οικόπεδο είχε αγοραστεί τον Ιούλιο του 2024.

Από Γιώργος Παπαδόπουλος Ανταποκριτής IA στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

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Νέα πλατεία στο Γαλάτσι στη συμβολή Πανός–Νυμφών: χώρος για παιχνίδι και άσκηση
©Εικονογράφηση AI Γιώργος Παπαδόπουλος / showtimecy.com

Πλατεία σε γειτονιά του Γαλατσίου παραδίδεται για καθημερινή χρήση

Ο Δήμος Γαλατσίου ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πανός, Ευριδίκης και Νυμφών, παραδίδοντας στους κατοίκους μια νέα πλατεία αναψυχής και άθλησης. Το οικόπεδο, που είχε αγοραστεί από τον δήμο τον Ιούλιο του 2024, μετατράπηκε από αναξιοποίητο χώρο σε δημόσιο σημείο συγκέντρωσης της γειτονιάς.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει σύγχρονη παιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο, νέες δενδροφυτεύσεις, παγκάκια και σημεία ξεκούρασης. Η επιλογή του δήμου να κατευθύνει πόρους στον συγκεκριμένο χώρο συνοδεύτηκε από την απόφαση να περιοριστεί ο τακτικός χριστουγεννιάτικος στολισμός, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα έργο με μόνιμο όφελος για τους κατοίκους.

«Ένας χώρος, που μέχρι πρόσφατα παρέμενε αναξιοποίητος, μεταμορφώθηκε σε έναν ζωντανό πυρήνα της γειτονιάς»

Η νέα πλατεία αναμένεται να λειτουργήσει όλο τον χρόνο ως χώρος για οικογένειες, ηλικιωμένους και νέους που αναζητούν χώρο για άθληση κοντά στο σπίτι. Η δενδροφύτευση και τα σημεία ανάπαυσης στοχεύουν στη βελτίωση της μικροκλιματικής εικόνας και στην προσφορά σκιερών θέσεων το καλοκαίρι.

  • Τοποθεσία: συμβολή Πανός, Ευριδίκης και Νυμφών
  • Κύρια στοιχεία: παιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο, παγκάκια, δενδροφυτεύσεις
  • Οικόπεδο: αποκτήθηκε από τον Δήμο τον Ιούλιο του 2024

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων στον δήμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Για τους κατοίκους της γειτονιάς, το έργο σημαίνει μικρότερες αποστάσεις για παιχνίδι και άθληση, άρα και μεγαλύτερη καθημερινή ευχρηστία του δημόσιου χώρου.

ΧαρακτηριστικόΠεριγραφή
Κύρια λειτουργίαΑναψυχή, παιχνίδι, άθληση
ΕγκαταστάσειςΠαιδική χαρά, υπαίθριο γυμναστήριο, παγκάκια
Δημοτική δέσμευσηΑνακατανομή πόρων προς μόνιμα έργα

Για τη γειτονιά, κεντρικό ζήτημα παραμένει η συντήρηση και η ασφάλεια του νέου χώρου: κανονική καθαριότητα, έλεγχος εξοπλισμού παιδικής χαράς και φωτισμός σε ώρες βραδινής χρήσης. Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι συνεχίζει τις επενδύσεις σε δημόσιους χώρους· οι κάτοικοι θα αξιολογήσουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα της νέας πλατείας στις επόμενες εβδομάδες.

Η παράδοση της πλατείας προσθέτει μια ακόμη επιλογή αναψυχής στο βόρειο τμήμα του δήμου και αναμένεται να αλλάξει την καθημερινή ροή δραστηριοτήτων στη γειτονιά, ειδικά για οικογένειες με μικρά παιδιά και για τους συστηματικά αθλούμενους που επιζητούν υπαίθριες εγκαταστάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Σχετικά θέματα δήμος δημόσιος χώρος παιδική χαρά πλατεία

Πηγές

Γιώργος Παπαδόπουλος
Γιώργος AI Ανταποκριτής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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