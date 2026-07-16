Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στην Ηλιούπολη: εκπαίδευση πολιτών για έκτακτα περιστατικά

Ο Δήμος Ηλιούπολης και εθελοντικές ομάδες οργανώνουν δωρεάν σεμινάριο στις 15 Ιουλίου 2026 για εκμάθηση ΚΑΡΠΑ, διαχείριση τραυματισμών και άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Δωρεάν εκπαίδευση για την κοινότητα

Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα «Η Γειτονιά μας» και την διεθνώς αναγνωρισμένη εθελοντική ομάδα Lifeguard Hellas Save & Rescue Volunteer Team, οργανώνει σεμινάριο με θέμα την παροχή Πρώτων Βοηθειών και τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης» και είναι ανοιχτή σε όλους χωρίς απαίτηση προηγούμενης εμπειρίας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ευρεία εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής, ώστε περισσότεροι πολίτες να έχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιδρούν αποτελεσματικά σε επειγοντα περιστατικά της καθημερινότητας. Η γνώση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), της διαχείρισης αιμορραγιών και των πρωτοβάθμιων χειρισμών σε τραυματισμούς μπορεί να κάνει τη διαφορά μέχρι να φτάσει επαγγελματική βοήθεια.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σεμινάριο θα καλύψει βασικές θεματικές που αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την άμεση αντίδραση σε κρίσιμες καταστάσεις. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται πρακτικές και θεωρητικά στοιχεία για:

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Διαχείριση τραυματισμών και αιμορραγιών

Πρώτες βοήθειες σε ασυνείδητα ή κρίσιμα άτομα

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της κοινότητας.

Η παρουσία της Lifeguard Hellas, που διαθέτει εμπειρία στην υγειονομική κάλυψη και διεθνή αναγνώριση, προσδίδει πρακτικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση και εγγυάται ότι οι τεχνικές που θα διδάσκονται ανταποκρίνονται σε πρότυπα επιτόπιας αντιμετώπισης.

Ημερομηνία Ώρα Χώρος 15/07/2026 19:00 Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Μίκης Θεοδωράκης»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας με τον Δήμο Ηλιούπολης, ώστε να εξασφαλίσουν θέση στην εκδήλωση. Η συμμετοχή δεν απαιτεί οικονομική επιβάρυνση και είναι προσβάσιμη σε πολίτες χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ιατρικά θέματα.

Τοπικά, η πρωτοβουλία έχει άμεση σημασία: η εξοικείωση περισσότερων κατοίκων με βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών ενισχύει την ασφάλεια στις γειτονιές, μειώνει τον χρόνο αντίδρασης σε ατυχήματα και επεισόδια και συμπληρώνει τις δράσεις πρόληψης του Δήμου. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκπαιδεύσεις αναβαθμίζει την ετοιμότητα της κοινότητας απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα.