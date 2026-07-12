Αθήνα: Παναθηναϊκός ολοκληρώνει ιατρικά τον Κρίστιανσεν πριν από τη μεταγραφή

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε εξετάσεις στην Ιταλία και θα υποβληθεί σε εκτεταμένο κύκλο ιατρικών ελέγχων στο «Υγεία» της Αθήνας πριν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ιατρικοί έλεγχοι και οι τελευταίες επιβεβαιώσεις στην Αθήνα

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο Δανός αριστερός μπακ που έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και τη Λέστερ, ολοκληρώνει τον κύκλο των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων πριν από την τελική ενεργοποίηση της μεταγραφής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ποδοσφαιριστής υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Ιταλίας και θα συνεχίσει τη διαδικασία το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο «Υγεία» στην Αθήνα.

Οι πράσινοι απαιτούν πλήρη εικόνα για την κατάσταση του αθλητή, λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε την περασμένη σεζόν στο γόνατο. Στόχος των εξετάσεων στην πρωτεύουσα είναι να δοθούν απαντήσεις για την ετοιμότητα και τη δυνατότητα συμμετοχής του Κρίστιανσεν στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας.

Τόπος προηγούμενων εξετάσεων: εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία

εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία Νέος κύκλος εξετάσεων: νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα Σκοπός: πλήρης ιατρικός έλεγχος για πρόβλημα στο γόνατο

Η συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Λέστερ φέρεται να έχει διαμορφωθεί ως δανεισμός με οψιόν αγοράς, ενώ από πλευράς όρων υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτόματη ενεργοποίηση της οψιόν που σχετίζονται με το χρόνο συμμετοχής: προτείνεται μίνιμουμ χρόνος 45 λεπτών σε ποσοστό 50% των αγώνων, όπως αναφέρεται στα μέσα που κάλυψαν το θέμα.

«Οι ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα θα είναι εκτεταμένες, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να εξετάσει κάθε παράμετρο πριν ενεργοποιήσει τη συμφωνία με τη Λέστερ.»

Ο 23χρονος Κρίστιανσεν, προϊόν των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, αποτελεί κατά πληροφορίες πρώτης επιλογής του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ από τις 12 Ιουνίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο των οικονομικών όρων, αναφέρεται ότι το συμβόλαιό του στη League One ύψους 2.250.000 ευρώ θα καλυφθεί από τον Παναθηναϊκό, στοιχείο που έπαιξε ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ.

Για την τοπική κοινωνία και τους φιλάθλους της Αθήνας, η άφιξη του παίκτη σηματοδοτεί ενίσχυση της αριστερής πτέρυγας της ομάδας, αλλά και ανάγκη παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης του ποδοσφαιριστή. Η ολοκλήρωση των εξετάσεων στο «Υγεία» θεωρείται αποφασιστική για το αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει άμεσα στη δημόσια ανακοίνωση της μεταγραφής και στην ενσωμάτωση του παίκτη στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 23 Προηγούμενο κέντρο εξετάσεων Ιταλία Νέος κύκλος Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα Οικονομικός όρος (συμβόλαιο) 2.250.000 ευρώ

Η τοπική πλευρά της μεταγραφής θα εξαρτηθεί πλέον από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην Αθήνα. Εφόσον αυτά αξιολογηθούν θετικά, αναμένεται η ενεργοποίηση της συμφωνίας και η επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, με άμεσες επιπτώσεις στο ρόστερ και το αγωνιστικό πλάνο για την επόμενη σεζόν.