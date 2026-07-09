Booking.com προτείνει Πάρο ως εναλλακτική στη Σαντορίνη — τι σημαίνει για τα νησιά μας

Η διεθνής πλατφόρμα ταξιδιών προβάλλει την Πάρο ως «διπλό» προορισμό της Σαντορίνης, ενώ το 44% των ταξιδιωτών αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστα σημεία. Το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει την κίνηση και την τοπική οικονομία των νησιών.

Σημαντική αναφορά για την Πάρο από διεθνή πλατφόρμα

Η Booking.com προτείνει την Πάρο ως εναλλακτική επιλογή για ταξιδιώτες που θα επέλεγαν παραδοσιακά τη Σαντορίνη, στο πλαίσιο της τάσης για «διπλούς» ή «αντίγραφα» προορισμούς. Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη προτίμηση για λιγότερο πολυσύχναστα μέρη, με στόχο αυθεντικότερες εμπειρίες και μείωση του υπερτουρισμού.

«Η Πάρος, που βρίσκεται στην καρδιά των Κυκλάδων ... απέχει μόλις 80 χλμ. (50 μίλια) από τη Σαντορίνη και φέρνει την κλασική ομορφιά των ελληνικών νησιών με τη δική της ζωντανή, ηλιόλουστη προσωπικότητα.»

Η αναφορά συνοδεύεται από δεδομένα που δείχνουν ότι το 44% όσων αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς το κάνουν για να αποφύγουν το φαινόμενο του overtourism. Για τα νησιά της περιοχής, η προβολή αυτή σηματοδοτεί πιθανή αύξηση ενδιαφέροντος από διεθνείς επισκέπτες, με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική αγορά υπηρεσιών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού, η εξέλιξη έχει πολλαπλές πλευρές: από τη μια, η αυξημένη ζήτηση μπορεί να ενισχύσει τα εισοδήματα από διαμονή, εστίαση και δραστηριότητες· από την άλλη, μπορεί να θέσει επιπλέον πίεση σε υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και τοπικό περιβάλλον, ειδικά εάν δεν συνοδευτεί από προσαρμογές στον σχεδιασμό και τη διαχείριση επισκεπτών.

Πρακτικές συνέπειες για την καθημερινότητα στο νησί περιλαμβάνουν αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείριση απορριμμάτων και μεταφορές, καθώς και πιθανές αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης και των βασικών αγαθών κατά τις περιόδους αιχμής. Η τοπική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί, αν όμως η πίεση γίνει ανεξέλεγκτη, τα οφέλη θα είναι άνισα και βραχυπρόθεσμα.

Επαγγελματίες του κλάδου και τοπικές αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν τη στιγμή για να προωθήσουν πολιτικές βιώσιμου τουρισμού: ελέγχος της χωρητικότητας σε δημοφιλείς σημεία, ενίσχυση υποδομών, προώθηση περιόδων εκτός αιχμής και ενημέρωση επισκεπτών για σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Τι αλλάζει : περισσότερη επισκεψιμότητα, διαφορετικά προφίλ επισκεπτών.

: περισσότερη επισκεψιμότητα, διαφορετικά προφίλ επισκεπτών. Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι : διεκδίκηση υποδομών και τοπικών ωφελημάτων.

: διεκδίκηση υποδομών και τοπικών ωφελημάτων. Τι να περιμένουν οι επισκέπτες: αυθεντική εικόνα νησιού με δυνατότητα πλήρωσης υπηρεσιών.

Πίνακας με βασικά σημεία αναφοράς:

Στοιχείο Πληροφορία Απόσταση από Σαντορίνη 80 χλμ. Ποσοστό ταξιδιωτών που αποφεύγουν overtourism 44%

Η προβολή μέσω μεγάλων πλατφορμών ταξιδιού συχνά λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών στην επισκεψιμότητα. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να αξιολογήσουν άμεσα τις ανάγκες τους και να οργανώσουν στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν ότι τα οφέλη θα διατηρηθούν και θα μοιραστούν δίκαια, χωρίς να υπονομευτεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.

Η εξέλιξη αυτή αξίζει παρακολούθησης από τους φορείς του νησιού· οι επόμενοι μήνες θα δείξουν εάν η Πάρος θα δεχθεί μια μόνιμη αύξηση ροών ή μια εποχική μετατόπιση ενδιαφέροντος, και πώς θα προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα.