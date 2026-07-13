Χρυσοχοΐδης: διευκρινίσεις για την έρευνα Marfin και παραδοχή αστοχίας στην υπόθεση του Άργους

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποσαφήνισε ότι η πρόοδος στην υπόθεση Marfin βασίζεται σε πολυετή αστυνομική έρευνα και όχι σε ανώνυμα email, ενώ αναγνώρισε λάθη στην αντίδραση αστυνομικών στο Άργος που οδήγησαν σε απώλεια ζωής.

Διευκρινίσεις για τις συλλήψεις στη Marfin και αναφορά σε παλαιότερες αστοχίες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε σήμερα δημόσιες εξηγήσεις για την εξέλιξη της έρευνας σχετικά με τη φονική επίθεση στην τράπεζα Marfin, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια που αποδίδουν την πρόοδο στις συλλήψεις σε κάποιο ανώνυμο email. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση προχώρησε λόγω συστηματικής και πολυετούς εργασίας των διωκτικών αρχών, με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι στην υπόθεση του Άργους υπήρξε λανθασμένη συμπεριφορά αστυνομικών που «υπερέβησαν» και οδήγησε στην απώλεια ανθρώπινης ζωής. Όπως τόνισε, αυτές οι ενέργειες δεν έπρεπε να γίνουν και θα κριθούν από την ποινική Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή».

Αναλυτικά για τη διερεύνηση της Marfin, ο υπουργός επισήμανε ότι η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε το 2019 και ότι μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών για επανεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Υπογράμμισε ότι η πρόοδος οφείλεται στη μακροχρόνια δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποια μεμονωμένη, ανώνυμη πληροφορία.

Έτος Βήμα στην έρευνα 2019 Έναρξη συλλογής στοιχείων 2024 Ανάθεση στη νέα διεπιστημονική ομάδα (ελληνικό FBI, Τμήμα Ανθρωποκτονιών) 2 χρόνια Σύστημα εργασίας που οδήγησε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ανάκριση και στην Εισαγγελία και όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των δικαστικών αρχών. Ο υπουργός αναγνώρισε επίσης ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση, υπενθυμίζοντας περιπτώσεις που είχαν οδηγήσει σε παραπομπές το 2014 και μετέπειτα σε αθωώσεις.

Τι σημαίνουν οι δηλώσεις για τους πολίτες και τις οικογένειες

Οι διευκρινίσεις επιδιώκουν να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη για τη μεθοδολογία των αρχών: η διερεύνηση μεγάλων υποθέσεων συνεχίζεται με συγκροτημένο τρόπο και τα ευρήματα παραδίδονται στη Δικαιοσύνη. Για γονείς και μαθητές, όπως και για κάθε πολίτη, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και όχι από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαφάνεια διαδικασιών: τα πορίσματα μεταβιβάστηκαν στις δικαστικές αρχές.

τα πορίσματα μεταβιβάστηκαν στις δικαστικές αρχές. Χρονοδιάγραμμα έρευνας: στοιχεία συλλέχθηκαν από το 2019, με εντατική επανεξέταση μετά το 2024.

στοιχεία συλλέχθηκαν από το 2019, με εντατική επανεξέταση μετά το 2024. Νομικές συνέπειες: οι τυχόν αστοχίες θα κριθούν από την ποινική Δικαιοσύνη.

Οι δηλώσεις αναμένεται να επηρεάσουν και τη δημόσια συζήτηση περί ευθυνών, λειτουργίας των αρχών και ασφάλειας. Ο ρόλος των εισαγγελικών και ανακριτικών διαδικασιών θα είναι καθοριστικός για την τελική απόδοση ευθυνών και την ικανοποίηση του αιτήματος της κοινωνίας για δικαιοσύνη.

Για όσους ενδιαφέρονται για τα επόμενα βήματα της υπόθεσης, τα επίσημα χρονοδιαγράμματα και οι αποφάσεις θα ανακοινώνονται από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν πλέον στην κατοχή τους το πλήρες αποδεικτικό υλικό.