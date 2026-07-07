Δανακός Νάξου: Η μοναδική πλατεία ρημάζει, οι κάτοικοι ζητούν άμεση αποκατάσταση

Ο κεντρικός δημόσιος χώρος του Δανακού παραμένει κατεστραμμένος μετά τις χειμερινές βροχές, με κινδύνους για την ασφάλεια και πλήρη έλλειψη προσβασιμότητας. Κάτοικοι και εργολάβος καταγγέλλουν αδράνεια και επικαλούμενη έλλειψη πόρων από τον Δήμο.

Καταγγελίες για παρατεταμένη υποβάθμιση του μοναδικού δημόσιου χώρου

Στον Δανακό Νάξου, η μοναδική πλατεία του χωριού έχει μετατραπεί σε χώρο επικίνδυνο και υποβαθμισμένο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι χειμερινές βροχές προκάλεσαν εκτεταμένη φθορά στο δάπεδο, αφήνοντας σπασμένες επιφάνειες και ανωμαλίες που δημιουργούν κίνδυνο πτώσεων, ιδίως για παιδιά και ηλικιωμένους. Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει λειτουργική προσβασιμότητα για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για άμεση παρέμβαση, η αποκατάσταση δεν έχει προχωρήσει. Κάτοικοι καταθέτουν πως ο εργολάβος που έχει απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου έλαβε την απάντηση:

«δεν υπάρχουν χρήματα»

Από πλατεία-σημείο συνάντησης σε άτυπο πάρκινγκ

γεγονός που έχει εντείνει την αγωνία για το μέλλον του χώρου πριν τη θερινή περίοδο εκδηλώσεων.

Η πλατεία, που παραδοσιακά φιλοξενούσε καλοκαιρινές εκδηλώσεις της κοινότητας, έχει πλέον καταλήξει, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, σε άτυπο χώρο στάθμευσης. Η μετατροπή αυτή στερεί από το χωριό τον βασικό ανοικτό χώρο κοινωνικής συνεύρεσης, όπου πραγματοποιούνταν ο χορός του Συλλόγου αλλά και ιδιωτικές τελετές, όπως γάμοι και βαπτίσεις. Κάτοικος περιγράφει με απογοήτευση την κατάσταση:

«Η πλατεία έγινε parking αυτοκινήτων αφού αχρηστεύθηκε οποιαδήποτε άλλη χρήση της»

Η εικόνα που καταγράφεται σε φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν παραπέμπει σε έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, αλλά σε ανάγκη για βασικές εργασίες αποκατάστασης δαπέδου και απορροής υδάτων. Η πολύμηνη καθυστέρηση, ωστόσο, έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον που οι κάτοικοι θεωρούν ανασφαλές και ακατάλληλο για δραστηριότητες.

Ερωτήματα για προτεραιότητες και διάθεση πόρων

Η επίκληση της έλλειψης χρηματοδότησης γεννά ερωτήματα για την προτεραιοποίηση πόρων. Κάτοικοι συγκρίνουν την απραξία στην πλατεία με άλλες δαπάνες, όπως τη διαβροχή χωματόδρομων σε τουριστικές περιοχές ώστε να μειώνεται η σκόνη. Τοποθετούν έτσι τη συζήτηση στο πώς κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι ανάμεσα στις ανάγκες των ορεινών κοινοτήτων και στις απαιτήσεις των υψηλής επισκεψιμότητας ζωνών του νησιού.

Η κατάσταση στον Δανακό δεν αφορά μόνο την αισθητική. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της τοπικής συνοχής, σε μια περίοδο που τα χωριά προετοιμάζονται για εκδηλώσεις και φιλοξενία επισκεπτών. Η μη διαθεσιμότητα του χώρου περιορίζει και την τοπική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με αυτές τις κοινωνικές στιγμές.

Οι πρακτικές ανάγκες πριν την κορύφωση της σεζόν

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών για να επανέλθει η ασφαλής χρήση του χώρου από παιδιά και ηλικιωμένους.

του χώρου από παιδιά και ηλικιωμένους. Εξασφάλιση προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες, με κατάλληλες κλίσεις και επιφάνειες κύλισης.

για άτομα με κινητικές δυσκολίες, με κατάλληλες κλίσεις και επιφάνειες κύλισης. Ρύθμιση της στάθμευσης ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση και να αποδοθεί ο χώρος στους κατοίκους.

Η επαναλειτουργία της πλατείας πριν τις καθιερωμένες καλοκαιρινές συναθροίσεις θεωρείται κρίσιμη, τόσο για την πολιτιστική ζωή όσο και για τη διατήρηση του χαρακτήρα του χωριού.

Τι έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα

Στοιχείο Κατάσταση Τοποθεσία Πλατεία Δανακού, Νάξος Πρόβλημα Κατεστραμμένο δάπεδο, κίνδυνοι ασφάλειας, μηδενική προσβασιμότητα Χρήση σήμερα Άτυπο parking Ενέργειες Εκκλήσεις κατοίκων και εργολάβου προς Δήμο Απάντηση «δεν υπάρχουν χρήματα» (σύμφωνα με τις αναφορές)

Η επόμενη μέρα για τον Δανακό

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογήσουν εκ νέου το κόστος και τη σκοπιμότητα των απαραίτητων παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μοναδικό δημόσιο χώρο που εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες και φιλοξενεί πολιτισμό. Με δεδομένο ότι η θερινή περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, η αποκατάσταση πριν από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις θα αποτελούσε σαφές μήνυμα μέριμνας προς την ορεινή κοινότητα.

Το ζήτημα αναδεικνύει, ευρύτερα, την πρόκληση της ισόρροπης φροντίδας των οικισμών του νησιού. Η έγκαιρη, στοχευμένη και λειτουργική παρέμβαση στην πλατεία του Δανακού θα επανέφερε όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και τον κοινωνικό ρόλο ενός χώρου κρίσιμου για τη συνοχή του χωριού.