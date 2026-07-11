Δύο προφυλακίστηκαν για την αιματηρή επίθεση στην καντίνα των Σαβαλίων

Δικαστικές αρχές της Αμαλιάδας διέταξαν την προσωρινή κράτηση δύο νεαρών που κατηγορούνται για συμμετοχή σε αιματηρή επίθεση σε καντίνα στα Σαβαλία, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ευρύτερη υπόθεση και ταυτοποιούνται ακόμα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της επίθεσης στα Σαβαλία

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι η Ανακρίτρια Αμαλιάδας διέταξε την προσωρινή κράτηση δύο νεαρών ανδρών, ηλικίας 19 και 24 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε καντίνα στα Σαβαλία. Οι τυχόν ευθύνες και το μέγεθος του ρόλου τους εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ανακρίτρια αποφάσισε την κράτησή τους, με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Πρόκειται για δύο από τα άτομα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα που δεν έχουν οδηγηθεί ακόμη ενώπιον των αρχών.

Η υπόθεση του επεισοδίου στην παραλία των Σαβαλίων, που εκδηλώθηκε τη νύχτα της 5ης Ιουλίου, εντάσσεται σε μια σειρά γεγονότων που, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου. Εκείνη την περίοδο ομάδα ατόμων από την Ηλεία είχε πραγματοποιήσει επιδρομή σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας, και οι Αρχές εξετάζουν τις συνδέσεις μεταξύ των περιστατικών.

Παράλληλα, στις έρευνες που έχουν γίνει στο πλαίσιο της ευρύτερης προανάκρισης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σε Ηλεία και Αχαΐα. Από την αστυνομική επιχείρηση προέκυψαν συλλήψεις πέντε ατόμων, οι οποίοι ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, αφέθηκαν ελεύθεροι με την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών για υποθέσεις πλημμελημάτων σχετικά με ναρκωτικά και όπλα.

Δύο νεαροί προφυλακισμένοι (19 και 24 ετών).

νεαροί προφυλακισμένοι (19 και 24 ετών). Τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν συλληφθεί.

ακόμη άτομα ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν συλληφθεί. Πέντε συλλήψεις από προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησαν σε προσαγωγές και δικογραφίες.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου και οι πιθανές διασυνδέσεις με προηγούμενες επιθέσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία περιστατικού Καντίνα, Σαβαλία (Ηλεία) Αριθμός προφυλακισθέντων 2 (ηλικίες 19, 24) Προηγούμενες συλλήψεις 5 άτομα σε επιχείρηση σε Ηλεία και Αχαΐα

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά στην Ηλεία, καθώς οι κάτοικοι ζητούν σαφή εικόνα για τα περιστατικά βίας και τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ολοκληρώσουν την έρευνα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα στηρίξουν τις κατηγορίες, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης και εντοπισμού τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

Οι τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν νεότερα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Κάθε νέα εξέλιξη θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και στην εικόνα της δημόσιας τάξης στην Ηλεία.