ECMWF: Παρατεταμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα έως τον Οκτώβριο με θερμές θάλασσες και έντονες καταιγίδες

Οι τελευταίες εποχικές εκτιμήσεις του ECMWF δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά έως και τον Οκτώβριο 2026, με καθυστερημένη έλευση του φθινοπώρου και κίνδυνο τοπικών πλημμυρών από ισχυρά επεισόδια.

Θερμότερο από το συνηθισμένο τρίμηνο Αυγούστου–Οκτωβρίου

Με βάση τις πιο πρόσφατες εποχικές εκτιμήσεις του ECMWF, η Ελλάδα οδεύει προς ένα τρίμηνο Αύγουστος–Οκτώβριος 2026 με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κλιματικά φυσιολογικά επίπεδα. Η χώρα μας, μαζί με μεγάλο τμήμα της Μεσογείου, εντάσσεται σε ζώνη με αυξημένη πιθανότητα θετικών θερμοκρασιακών αποκλίσεων, στοιχείο που «μεταφράζεται» σε επιμονή της ζέστης και αργοπορημένη έναρξη του φθινοπώρου.

«Με έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά αναμένεται να κυλήσει το τρίμηνο από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2026 στην Ελλάδα».

Το σήμα των εποχικών προγνώσεων δεν αφορά συγκεκριμένες ημερήσιες τιμές, αλλά τη γενική τάση. Έτσι, για την Ελλάδα η εικόνα είναι καθαρή: παρατεταμένη θερμή περίοδος, συχνά θερμά επεισόδια, υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα ζεστές θάλασσες μέχρι και το τέλος του τριμήνου.

Τι σημαίνει για τη Μεσόγειο και την κλιματική σύγκριση

Στους χάρτες του ευρωπαϊκού μοντέλου, η ζώνη θετικών αποκλίσεων περιλαμβάνει τη χώρα μας και μεγάλο τμήμα της Μεσογείου. Σε σχέση με την κλιματική περίοδο αναφοράς 1993–2016, είναι αυξημένες οι πιθανότητες το φετινό τρίμηνο να καταταχθεί στις πιο θερμές κατηγορίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το φθινόπωρο θα κάνει αισθητή την παρουσία του αργότερα από το σύνηθες, με πιο ήπιες μεταβατικές φάσεις, κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο.

Βροχές: λιγότερες ενδείξεις, αλλά κίνδυνος ισχυρών επεισοδίων

Σε αντίθεση με τη θερμοκρασία, τα σήματα για τις βροχοπτώσεις είναι ασθενέστερα ως προς τη συνολική ποσότητα. Παρόλα αυτά, το ECMWF υποδεικνύει ότι η κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να είναι ανώμαλη: αντί για συχνές και ήπιες διαταραχές, είναι πιθανές ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις ανά διαστήματα. Το μοτίβο αυτό έχει καταγραφεί κατ' επανάληψη στη Μεσόγειο όταν θερμές θάλασσες αλληλεπιδρούν με την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών, ευνοώντας την ανάπτυξη έντονης αστάθειας.

Για τη χώρα μας, η εικόνα αυτή συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων και ισχυρού καιρού, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος της βροχής στο τρίμηνο δεν προκύψει ιδιαίτερα αυξημένο. Η εγρήγορση των αρχών και η προετοιμασία των πολιτών παραμένουν κρίσιμες, ειδικά σε γνωστά ευάλωτα σημεία του υδρογραφικού δικτύου.

Πιθανά κλιματικά σήματα στο υπόβαθρο

Οι μετεωρολογικές αξιολογήσεις αναφέρουν ότι μέσα στο 2026 διαφαίνεται μετάβαση προς συνθήκες Ελ Νίνιο. Χωρίς να καθορίζεται τοπικά και ποσοτικά η επίδραση, η ένδειξη αυτή λειτουργεί ως πρόσθετος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και, συνακόλουθα, τη συχνότητα και την ένταση των θερμών και υετικών επεισοδίων στη διάρκεια του τριμήνου.

Τι να περιμένουμε πρακτικά

Παράμετρος Τάση (Αυγ–Οκτ 2026) Θερμοκρασία Πάνω από τα κανονικά, με συχνά θερμά επεισόδια και υψηλές νύχτες Θάλασσα Ιδιαίτερα ζεστή, ενισχύει την ατμοσφαιρική αστάθεια Βροχές Ανομοιόμορφη κατανομή, πιθανές ισχυρές καταιγίδες Φθινόπωρο Καθυστερημένη έλευση, κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο

Οι εποχικές προγνώσεις δεν αποδίδουν θερμοκρασίες ανά ημέρα ούτε συγκεκριμένα ύψη βροχής. Παρέχουν τάσεις, οι οποίες βοηθούν στον σχεδιασμό και την ετοιμότητα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι θερμές συνθήκες του καλοκαιριού είναι πιθανό να επιμείνουν στη χώρα, ενώ τα επεισόδια καταιγίδων να είναι αιφνίδια και δυνατά.

Χρήσιμες οδηγίες προετοιμασίας

Προσαρμόστε δραστηριότητες στη ζέστη: αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση τις θερμές ώρες και ενυδατωθείτε επαρκώς.

Ενημερωθείτε από τις επίσημες ανακοινώσεις και τακτικές προγνώσεις για προειδοποιήσεις καταιγίδων και κινδύνους πλημμύρας .

και κινδύνους . Ελέγξτε υδρορροές/φρεάτια, εξασφαλίστε αποστράγγιση σε ευάλωτους χώρους πριν από έντονα φαινόμενα.

Στη θάλασσα, να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και τυχόν απότομες μεταβολές καιρού.

Καθώς πλησιάζουμε στο επίμαχο τρίμηνο, θα απαιτηθεί συνεχής παρακολούθηση των ημερήσιων προγνώσεων και των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων, καθώς τα επεισόδια έντονης αστάθειας μπορούν να εκδηλωθούν γρήγορα και τοπικά.