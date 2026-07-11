Έκτακτη άνοδος θερμοκρασίας: τοπικά έως 40°C — προσοχή σε θάλασσα και ανέμους

Το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποιεί για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας (τοπικά έως 40°C) και ενισχυμένους ανέμους στα παράλια· αυξημένος κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και πυρκαγιών.

Σύντομη ενημέρωση

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εκδίδει 2ο δελτίο καιρού για σήμερα 11/07/2026, στο οποίο επισημαίνεται ότι εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή και αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά αίθριες, με τοπική αύξηση νεφώσεων στα ορεινά τις απογευματινές ώρες και μεταβολές στους ανέμους που θα επηρεάσουν την θαλάσσια κατάσταση.

Τα βασικά σημεία του δελτίου είναι οι εξής: ενίσχυση των βορείων/νοτίων ανέμων στις παράκτιες ζώνες, θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη τοπικά, νυχτερινές χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 23°C (εσωτερικό) και 19°C (ορεινά) αλλά σημαντική άνοδος για την επόμενη ημέρα με μέγιστες που τοπικά θα φθάσουν στους 40°C στο εσωτερικό της χώρας.

Αναλυτικά στοιχεία και επιπτώσεις

Στο δελτίο αναφέρονται συγκεκριμένες τιμές που αξίζει να σημειωθούν: η θερμοκρασία για αύριο προβλέπεται ~40°C στο εσωτερικό, ~35°C στα νότια και ανατολικά παράλια, ~32°C στα δυτικά και βόρεια παράλια και ~30°C στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα κινούνται κατά διαστήματα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς (3 μποφόρ) και σταδιακά ασθενείς έως μέτριοι (3–4 μποφόρ), με τοπικές ενισχύσεις σε μέτριους έως ισχυρούς (4–5 μποφόρ) κυρίως στα νότια παράλια.

Θερμοκρασίες : τοπικά έως 40°C στο εσωτερικό.

: τοπικά έως στο εσωτερικό. Άνεμοι : 3–5 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στα νότια παράλια.

: 3–5 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στα νότια παράλια. Θάλασσα : μέχρι λίγο ταραγμένη, τοπικά στα δυτικά παραμένει λίγο ταραγμένη.

: μέχρι λίγο ταραγμένη, τοπικά στα δυτικά παραμένει λίγο ταραγμένη. Νύχτες: πτώση στους ~23°C (εσωτερικό) και ~19°C (ορεινά).

Περιοχή Προβλεπόμενη μέγιστη Εσωτερικό 40°C Νότια & Ανατολικά παράλια 35°C Δυτικά & Βόρεια παράλια 32°C Ψηλότερα ορεινά 30°C

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι το κύμα ζέστης δεν θα υποχωρήσει άμεσα: από Δευτέρα έως Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με απογευματινές αυξήσεις νεφώσεων στα ορεινά και οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Συστάσεις ασφαλείας

Με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες και την ενίσχυση των ανέμων, οι πολίτες και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να λάβουν προφυλάξεις:

Αποφεύγετε επαφή με τον ήλιο κατά τις θερμές ώρες (13:00–17:00) και περιορίστε έντονη σωματική άσκηση.

Διατηρήστε επαρκή ενυδάτωση και φροντίστε ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά, χρόνια πάσχοντες).

Προετοιμαστείτε για ενδεχόμενο αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω θερμοκρασίας και ξηρών/ανεμοδαρμένων συνθηκών.

Να προσέχουν οι ναυτικοί και θαλάσσιοι λουόμενοι: τοπικές ενισχύσεις ανέμων (4–5 μποφόρ) μπορούν να δυσχεράνουν τη ναυσιπλοΐα.

Το δελτίο τονίζει ότι οι τάσεις αυτές οφείλονται στη συνδυασμένη επίδραση εποχικής χαμηλής πίεσης και θερμότερου αέρα και ότι η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τοπικές αρχές και επίσημα δελτία για τυχόν επιπλέον μέτρα.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2026 — Τμήμα Μετεωρολογίας (2ο Δελτίο Καιρού).