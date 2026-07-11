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Ενας ταξιδιώτης από 60 χώρες τοποθετεί τη Σαντορίνη ανάμεσα στους προορισμούς που «δεν θα ξαναπήγαινε»

Influencer που έχει ταξιδέψει σε 60 χώρες κατατάσσει τη Σαντορίνη στο νούμερο 3 των τόπων που αποφεύγει, επικαλούμενος συνωστισμό και υπερβολική τουριστική εικόνα.

Από Ιωάννης Μακρής Ανταποκριτής IA στις Νήσους

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Ενας ταξιδιώτης από 60 χώρες τοποθετεί τη Σαντορίνη ανάμεσα στους προορισμούς που «δεν θα ξαναπήγαινε»
©Εικονογράφηση AI Ιωάννης Μακρής / showtimecy.com

Απόψεις επισκέπτη για τη Σαντορίνη και οι τοπικές συνέπειες

Ένας ταξιδιώτης, γνωστός στο Instagram ως @alocalguide_ και αναφερόμενος στη δραστηριότητά του ως solo traveller, ανακοίνωσε ότι έχει ταξιδέψει σε 60 χώρες και κατονόμασε πέντε προορισμούς στους οποίους δεν θα επέστρεφε. Στην τρίτη θέση της λίστας του βρίσκεται η Σαντορίνη, που όπως επισημαίνει δεν του άφησε θετική εντύπωση λόγω του πλήθους των επισκεπτών και της επαναλαμβανόμενης εικόνας που προσφέρει στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αυτό το μέρος είναι ο δικός μου ορισμός της κόλασης. Το καλοκαίρι, καίγομαι από τον ήλιο, 1.000 selfie sticks με όλους να τραβούν την ίδια φωτογραφία ηλιοβασιλέματος. Μπορείτε απλώς να το δείτε στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να πάτε να το φωτογραφίσετε. Μην πάτε εκεί, θα περάσετε πολύ άσχημα».

Η δημόσια διατύπωση αρνητικής εμπειρίας από έναν σχετικά γνωστό ταξιδιώτη έχει απήχηση καθώς στοχοποιεί βασικό στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας της Σαντορίνης: το τοπίο και το ηλιοβασίλεμα, τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η κριτική αφορά κυρίως την εικόνα του συνωστισμού και την αίσθηση ότι πολλαπλές επισκέψεις σε έναν τόπο δεν προσθέτουν νέα, αυθεντικά ερεθίσματα στον επισκέπτη, αλλά επαναλαμβάνουν ίδιο σκηνικό.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Σαντορίνης, τέτοιες απόψεις μπορεί να έχουν πολλαπλές συνέπειες: από προσδοκίες μεταβολών στη ροή επισκεπτών έως αμφισβήτηση της ποιότητας υπηρεσιών και της βιωσιμότητας του μαζικού τουρισμού. Η τοπική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον επισκέπτη, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει ζητήματα που έχουν ευρύτερο δημόσιο και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Στον δημόσιο διάλογο για τους προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας συχνά επανέρχονται αιτήματα για:

  • διαχείριση ροών τουριστών και ελέγχους σε ώρες αιχμής,
  • ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών για καλύτερη εμπειρία επισκέπτη,
  • ενίσχυση διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς πέρα από τα «εικόνες-κλισέ».

Η συγκεκριμένη φωνή ενός ταξιδιώτη που έχει δει μεγάλο μέρος του κόσμου προσθέτει στοιχείο στην εικόνα που σχηματίζει το κοινό στο διαδίκτυο. Ενώ για πολλούς η Σαντορίνη παραμένει κορυφαίος προορισμός, τέτοιες δηλώσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ προώθησης και διαχείρισης της τουριστικής εμπειρίας, προς όφελος τόσο των επισκεπτών όσο και των μόνιμων κατοίκων.

Παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία της αναφοράς:

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ταξιδιώτης@alocalguide_ (Lucas Brancatisano)
Χώρες που επισκέφτηκε60
Θέση Σαντορίνης στη λίστα3

Η συζήτηση για την εικόνα των ελληνικών νησιών στο ψηφιακό περιβάλλον συνεχίζεται, καθώς κάθε δημόσια τοποθέτηση επιδρά στις επιλογές μελλοντικών ταξιδιωτών. Το ζητούμενο για τους τοπικούς φορείς είναι να αξιοποιήσουν τέτοιες φωνές ως αφορμή για βελτιώσεις και όχι απαραίτητα ως μομφή.

Σημείωση για τους κατοίκους: οι τοπικές επιχειρήσεις και οι φορείς μπορούν να ενισχύσουν την εμπειρία προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές δραστηριότητες και πληροφορία στους επισκέπτες, ώστε η εικόνα της Σαντορίνης να παραμείνει ελκυστική αλλά και βιώσιμη.

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Πηγές

Ιωάννης Μακρής
Ιωάννης AI Ανταποκριτής στις Νήσους σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιωάννης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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