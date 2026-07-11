Δύο νεκροί στη θάλασσα στις Κυκλάδες — περιστατικό και στη Σύρο

Δύο θάνατοι από πνιγμό καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στις Κυκλάδες, με θύματα έναν 81χρονο στην Τήνο και περίπου 70χρονη στη Σύρο. Στη Σύρο κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ, ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου και στελέχη του λιμενικού.

Τραγωδία σε Σύρο και Τήνο — κινητοποίηση υπηρεσιών

Δύο περιστατικά πνιγμού καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στις Κυκλάδες, με επίκεντρο τη Σύρο και την Τήνο. Στη Σύρο, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βραχώδες σημείο του κολπίσκου Ρασίου μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών. Στην Τήνο, χθες το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς ζωτικά σημεία ένας άνδρας 81 ετών από την περιοχή του όρμου Αγ. Ιωάννη.

Στη Σύρο, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με ναυαγοσώστες και στελέχη του Δήμου. Οι διασώστες επιχείρησαν στα εσωτερικά του ασθενοφόρου να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η σορός μεταφέρεται με σκάφος στη Βάρη, όπου θα την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Στην Τήνο παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια το θύμα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμεναρχείο Τήνου διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Τοποθεσίες: Ράσιο Σύρου (κολπίσκος), όρμος Αγ. Ιωάννη Τήνου.

Ράσιο Σύρου (κολπίσκος), όρμος Αγ. Ιωάννη Τήνου. Ηλικίες θυμάτων: περίπου 70 ετών (Σύρος), 81 ετών (Τήνος).

περίπου 70 ετών (Σύρος), 81 ετών (Τήνος). Παρεμβάσεις: ΕΚΑΒ, ναυαγοσωστικό Δήμου Σύρου, Λιμεναρχείο Τήνου.

Στο σημείο της Σύρου βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και συντονισμού Παραλιών, Ιωάννης Βουτσίνος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε σε βραχώδες τμήμα της ακτής και ότι η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε συντονισμένες ενέργειες από δημοτικές και ιατρικές υπηρεσίες.

Νησί Ηλικία Τοποθεσία Επέμβαση Σύρος περ. 70 κολπίσκος Ρασίου (βραχώδες σημείο) ΕΚΑΒ, ναυαγοσωστικό Δήμου, μεταφορά στη Βάρη Τήνος 81 όρμος Αγ. Ιωάννη ΕΚΑΒ, Κέντρο Υγείας, λιμενική προανάκριση

Τα δύο περιστατικά υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής σε ακτές με βράχια και απομακρυσμένα σημεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Οι τοπικές αρχές καλούν σε επαγρύπνηση όσους επιλέγουν μη οργανωμένες παραλίες και υπενθυμίζουν τη σημασία να ενημερώνονται για τις συνθήκες και να προτιμούν προστατευμένες, φυλασσόμενες ακτές όταν αυτό είναι δυνατό.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζονται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας στη Σύρο και του άνδρα στην Τήνο αναμένεται να ενημερωθεί επισήμως μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες των ιατροδικαστικών εξετάσεων.