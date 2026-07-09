Επιχείρηση Δίωξης: Πέντε συλλήψεις στην Ηλεία και την Αχαΐα για όπλα, ναρκωτικά και πυρομαχικά

Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε δέκα οικίες οδήγησε σε πέντε συλλήψεις και κατάσχεση όπλων, ναρκωτικών και εκατοντάδων κροτίδων. Η έρευνα συνδέεται με υποθέσεις επιθέσεων και αιματηρού περιστατικού στην περιοχή.

Επιχειρησιακή επέμβαση με ερευνητικό εύρος στην Ηλεία και την Αχαΐα

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησε σε ταυτόχρονες έρευνες σε δέκα οικίες σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας. Η δράση έγινε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων.

Από τις έρευνες προσήχθησαν έξι άτομα και σχηματίστηκαν συνολικά πέντε αυτοτελείς δικογραφίες για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, καθώς και για κατοχή φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Βάσει των δικογραφιών, συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί — τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα — ανάμεσά τους και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρμόδια έρευνα και σύνδεση με περιστατικά της «νύχτας»

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να συνδέεται με πρόσφατες επιδρομές σε νυχτερινά καταστήματα εστίασης στην Πάτρα και με το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην παραλία των Σαβαλίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκαταρκτική εξέταση επιχειρεί να διακριβώσει σχέσεις μεταξύ επιθέσεων που έγιναν στα μέσα Ιουνίου και ομάδας ατόμων που έχουν εντοπιστεί ως προερχόμενοι από την Αμαλιάδα και τον Πύργο.

Κατά την τρέχουσα έρευνα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης έχει ήδη ταυτοποιήσει δώδεκα πρόσωπα από τον Πύργο και την Αμαλιάδα για συμμετοχή σε περιστατικά που αφορούν επιθέσεις σε καταστήματα, ενώ τουλάχιστον πέντε από αυτούς έχουν αναγνωριστεί από παθόντες-επιχειρηματίες στην Πάτρα.

Κατασχεθέντα αντικείμενα

Στις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα που πιστοποιούν την έκταση των ερευνών και θέτουν θέματα δημόσιας ασφάλειας:

Ναρκωτικά : 31 γραμμάρια κοκαΐνης, 4,3 γρ. κάνναβης, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης.

: 31 γραμμάρια κοκαΐνης, 4,3 γρ. κάνναβης, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης. Όπλα και μαχαίρια : 1 κυνηγετική καραμπίνα, 3 μαχαίρια (αναδιπλούμενο, τύπου «πεταλούδα» και σουγιάς), καθώς και 1 μεταλλική σιδερογροθιά.

: 1 κυνηγετική καραμπίνα, 3 μαχαίρια (αναδιπλούμενο, τύπου «πεταλούδα» και σουγιάς), καθώς και 1 μεταλλική σιδερογροθιά. Άλλος εξοπλισμός : 4 γκλοπ (3 από καουτσούκ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος), 1 σπρέι πιπεριού.

: 4 γκλοπ (3 από καουτσούκ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος), 1 σπρέι πιπεριού. Πυρομαχικά και κροτίδες: 19 κυνηγετικά φυσίγγια, 3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (μεταξύ των οποίων ένα 9mm) και 54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Κατηγορία Εύρημα Ναρκωτικά 31 γρ. κοκαΐνης · 4,3 γρ. κάνναβης Όπλα/Εξοπλισμός Καραμπίνα · 3 μαχαίρια · 4 γκλοπ · σιδερογροθιά · σπρέι πιπεριού Πυρομαχικά 19 κυνηγετικά φυσίγγια · 3 φυσίγγια πυροβόλου (1 x 9mm) · 54 κροτίδες

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για τα περαιτέρω. Η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης και οι αρχές συνεχίζουν τις διερευνήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ευρύτερη συμμετοχή άλλων προσώπων ή σύνδεση με πρόσθετα αδικήματα.

Για τους κατοίκους της περιοχής η επιχείρηση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας που επηρεάζει νυχτερινές επιχειρήσεις και την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους. Η εξέλιξη των ερευνών και οι ενέργειες της Εισαγγελίας θα δείξουν αν θα προκύψουν νέες διευκρινήσεις ή πρόσθετες συλλήψεις.