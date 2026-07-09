Κάλεσμα σε συγκέντρωση στην Καλλιθέα μετά την άγρια τρανσφοβική επίθεση

Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε προσυγκέντρωση σήμερα στην είσοδο του ΗΣΑΠ Καλλιθέας, μετά από επίθεση σε τρανς γυναίκα στις 22 Μαΐου που έχει οδηγήσει σε δικογραφία για ρατσιστικό κίνητρο.

Κινητοποίηση αλληλεγγύης σήμερα στο σταθμό ΗΣΑΠ Καλλιθέας

Συλλογικότητες, κουήρ υποκείμενα και αριστερές οργανώσεις κάλεσαν για μαζική συγκέντρωση σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, με προσυγκέντρωση στις 18:30 στον σταθμό του ΗΣΑΠ Καλλιθέας. Το κάλεσμα γίνεται ως απάντηση στην επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή στις 22 Μαΐου, όταν μια τρανς γυναίκα, εργαζόμενη στη γειτονιά, δέχθηκε πλήθος επιθέσεων στο δρόμο.

Σύμφωνα με την καταγραφή του περιστατικού, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυγά και διάφορα αντικείμενα, εκτόξευσαν εύφλεκτο υγρό εναντίον του θύματος και την παρασύρουν με όχημα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας έχει σχηματίσει δικογραφία για, κατά περίπτωση, απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με την επιβαρυντική περίσταση του ρατσιστικού κινήτρου.

«Πρόκειται για ακόμη μια στιγμή της αορατοποιημένης βίας που δέχονται τα τρανς και έμφυλα υποκείμενα».

Στο κείμενο-κάλεσμα των διοργανωτών επισημαίνεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να θεωρούνται απομονωμένα, ενώ ασκείται κριτική στην αντιμετώπιση από μέσα και θεσμούς που, όπως λένε, συχνά ψυχιατρικοποιούν τους δράστες ή παρουσιάζουν τα γεγονότα ως μεμονωμένα. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η βία εναντίον των τρανς και άλλων έμφυλων υποκειμένων έχει διαρκή χαρακτήρα και συνδέεται με δομικές αναπαραστάσεις και πρότυπα.

Για τους κατοίκους της Καλλιθέας, το περιστατικό εγείρει άμεσα ζητήματα ασφάλειας σε δημόσιους χώρους και την ανάγκη ενημέρωσης και προστασίας εργαζομένων και ευάλωτων ομάδων στη γειτονιά. Η σημερινή συγκέντρωση στοχεύει επίσης στο να δοθεί δημόσιο μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και του εκφοβισμού.

Ημερομηνία επίθεσης: 22 Μαΐου .

. Τόπος πρόσυγκέντρωσης: σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας, 18:30 σήμερα.

σήμερα. Δικογραφία: σχηματίστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας με αναφορά σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και επιβαρυντικό ρατσιστικό κίνητρο.

Η τοπική κοινότητα μπορεί να επηρεαστεί από την εξέλιξη της υπόθεσης τόσο σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας όσο και σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ρατσιστικής βίας. Η παρουσία πολιτών στη σημερινή κινητοποίηση και η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την πορεία της δικογραφίας θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις στο επίπεδο της γειτονιάς.