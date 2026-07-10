Ερμούπολη: Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου επιστρέφει με όπερα, συμφωνική μουσική και γκαλά

Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 το ιστορικό Θέατρο Απόλλων φιλοξενεί διεθνείς παραγωγές, αφιερωμένες και στον εορτασμό των 200 ετών της Ερμούπολης — εισιτήρια διαθέσιμα μέσω ticketservices.gr και ταμείου.

Η μεγάλη καλλιτεχνική εβδομάδα της Ερμούπολης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου επιστρέφει στην Ερμούπολη για την 21η σεζόν του, προσφέροντας από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026 μια σειρά παραστάσεων στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων. Το πρόγραμμα συνδυάζει όπερα, συμφωνική μουσική και θεματικές βραδιές με διεθνή χαρακτήρα, ενώ επιδιώκει να συνδέσει τη μουσική σκηνή με την τοπική ιστορία.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλήρως σκηνοθετημένες παραγωγές έργων του Giacomo Puccini, συναυλιακές βραδιές με ορχήστρες και ένα μεγάλο Opera Gala, που φέτος αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τιμάται η επέτειος των 200 ετών της Ερμούπολης. Η γενική και καλλιτεχνική διεύθυνση του φετινού φεστιβάλ ανατέθηκε στην Eilana Lappalainen.

Κύρια σημεία του προγράμματος

Προφεστιβαλική εκδήλωση την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 στην Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία — ελεύθερη είσοδος.

Στις 27/7 βραδιά με «Spanish Splendour» και μεξικανικά τραγούδια, με σολίστ από την Operisima Mexico.

Τις 28/7 και 31/7 παρουσιάζονται δύο παραγωγές του Puccini: La Bohème και La Fanciulla del West, με διακεκριμένους μαέστρους και ορχήστρες του φεστιβάλ.

Στις 30/7 συμφωνική βραδιά με την Ορχήστρα του Φεστιβάλ.

Το μεγάλο όπερα γκαλά στις 1/8 αφιερώνεται στους εορτασμούς των 200 ετών της πόλης.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του ticketservices.gr και από το ταμείο του Θεάτρου Απόλλων. Η διοργάνωση καλεί το κοινό να ενημερωθεί έγκαιρα για τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, καθώς οι παραστάσεις περιλαμβάνουν διεθνείς παραγωγές που συνήθως εξαντλούν γρήγορα τις θέσεις.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές πληροφορίες

Η αναβάθμιση του πολιτιστικού προγράμματος στο κέντρο της Ερμούπολης έχει πολλαπλά οφέλη για το νησί: ενισχύει την επισκεψιμότητα σε υψηλή περίοδο, στηρίζει τοπικές επιχειρήσεις και αναδεικνύει μνημεία όπως το Θέατρο Απόλλων. Για κατοίκους και επισκέπτες προτείνεται:

έγκαιρη αγορά εισιτηρίων για τις παραγωγές του Puccini και το Opera Gala,

εξέταση επιλογής καταλυμάτων και μετακίνησης, καθώς οι παραστάσεις ελκύουν κοινό από άλλα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα,

ενημέρωση για τυχόν συμπληρωματικές εκδηλώσεις που μπορεί να προστεθούν στο πρόγραμμα.

Κύριες ημερομηνίες (συνοπτικά) Ημερομηνία Εκδήλωση 23/7/2026 Προφεστιβαλική εκδήλωση — Έπαυλη Τσιροπινά (ελεύθερη είσοδος) 27/7/2026 Spanish Splendour — Operisima Mexico 28/7/2026 La Bohème (παραγωγή με πιάνο) 29/7/2026 Granada — καλλιτέχνες από Γρανάδα 30/7/2026 A Symphony Evening — Ορχήστρα Φεστιβάλ 31/7/2026 La Fanciulla del West — παραγωγή με ορχήστρα 1/8/2026 Grand Opera Gala — αφιέρωμα στα 200 χρόνια Ερμούπολης

Η διοργάνωση ενθαρρύνει τους κατοίκους της Σύρου να αξιοποιήσουν τις εκδηλώσεις ως ευκαιρία πολιτιστικής συμμετοχής και οικονομικής τόνωσης της τοπικής κοινότητας. Περαιτέρω λεπτομέρειες και το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα αναμένονται να αναρτηθούν από τους διοργανωτές στο επίσημο κανάλι του φεστιβάλ και στο θέατρο.