Διάρρηξη στο πάρκινγκ του δημαρχείου Πύργου: άδειασαν αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης

Δυο δράστες, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, διέρρηξαν ασημί VW Polo στο πάρκινγκ του δημαρχείου Πύργου το βράδυ του Σαββάτου. Εξέπληξε η θρασύτητα της ενέργειας σε κεντρικό σημείο και κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις.

Επεισόδιο διάρρηξης σε κεντρικό σημείο του Πύργου

Στο κέντρο της πόλης, στο χώρο στάθμευσης δίπλα στο δημαρχείο, καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου μια διάρρηξη αυτοκινήτου που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Δύο άτομα της κοινότητας ΡΟΜΑ — σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας ενήλικος και ένας ανήλικος — έλεγξαν σταθμευμένα οχήματα και τελικά διέλυσαν το τζάμι του συνοδηγού σε ένα ασημί VW Polo για να αφαιρέσουν αντικείμενα από το εσωτερικό.

Σύμφωνα με την καταγραφή του περιστατικού, οι δράστες χρησιμοποίησαν αρχικά μια πέτρα για να σπάσουν το τζάμι και στη συνέχεια έστρεψαν το πλαίσιο της πόρτας, αναζητώντας τι θα μπορούσαν να αποκομίσουν. Αφαίρεσαν τα ηχεία και ορισμένα άλλα προσωπικά είδη, και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί διαμέσου ενός στενού που οδηγεί στην οδό Μαθιού, για να περάσουν από την πλατεία της Δραχμής προς την περιοχή της Αγίας Κυριακής.

Ημερομηνία Τοποθεσία Θύμα Αντικείμενα 11/07/2026 Πάρκινγκ Δημαρχείου Πύργου VW Polo (ασημί) ηχεία και μικρά αντικείμενα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του περιστατικού και την αναζήτηση των δραστών. Οι αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για συλλήψεις ή για περαιτέρω εξελίξεις.

Χρονικός τόπος: βράδυ Σαββάτου στο κέντρο του Πύργου.

βράδυ Σαββάτου στο κέντρο του Πύργου. Μέθοδος: θραύση τζαμιού με πέτρα και παραβίαση πόρτας.

θραύση τζαμιού με πέτρα και παραβίαση πόρτας. Διέλευση δραστών: πεζή, μέσω οδού Μαθιού και πλατείας Δραχμής προς Αγία Κυριακή.

Το επεισόδιο χαρακτηρίζεται από τις αρχές τοπικά ως «θρασύ» λόγω του χρόνου και του σημείου που επιλέχθηκε — έναν δημόσιο, κεντρικό χώρο με αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας υπηρεσιών και καταστημάτων. Για τους κατοίκους και όσους χρησιμοποιούν τους χώρους γύρω από το δημαρχείο, το περιστατικό αναδεικνύει θέματα ασφάλειας και πρόληψης κλοπών σε δημόσια πάρκινγκ.

Στους κατοίκους συνιστάται:

να μην αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα σε εμφανή σημεία μέσα στα αυτοκίνητα,

να κλειδώνουν πάντα τα οχήματα και να ελέγχουν το περιβάλλον όταν παρκάρουν σε κεντρικά σημεία,

να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση ύποπτης κίνησης ή όταν παρατηρήσουν άτομα που «δοκιμάζουν» οχήματα.

Το περιστατικό έρχεται μετά από περίοδο χωρίς ανάλογες καταγραφές στην καρδιά του Πύργου, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, γι' αυτό και έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ανησυχία. Η εξέλιξη της έρευνας από τις αστυνομικές αρχές και τυχόν λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας θα καθορίσουν σε τι βαθμό θα επηρεαστεί η καθημερινότητα γύρω από το δημαρχείο και τις κοντινές πλατείες.

Παρακολουθούμε την υπόθεση και θα ενημερώσουμε για τυχόν νεότερα που θα ανακοινωθούν από την Αστυνομία ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.