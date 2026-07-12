Γαβρόγλου: αλλαγές στην αξιολόγηση και μέτρα για τους εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο του προγράμματος Παιδείας

Ο Κώστας Γαβρόγλου παρουσιάζει την προσέγγιση της ΕΛΑΣ για το σχολείο και τα πανεπιστήμια, επικεντρώνοντας σε αλλαγές στην αξιολόγηση, μισθολογικά κίνητρα για τους δασκάλους και κριτική σε κυβερνητικές ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Αθήνα — Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός Παιδείας και συντονιστής της εκπαιδευτικής ομάδας της ΕΛΑΣ, περιγράφει σε συνέντευξή του την κεντρική προσέγγιση που προτείνει η παράταξή του για την Παιδεία. Η συνοπτική θέση περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην αξιολόγηση, μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και κριτική σε συγκεκριμένα κυβερνητικά έργα που αφορούν γονείς και σχολική κοινότητα.

Αξιολόγηση και κλίμα στα σχολεία

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αξιολόγησης έχει μετατραπεί σε «μηχανισμό επιτήρησης» που προκαλεί εκφοβισμό και γραφειοκρατία, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Η προτεινόμενη κατεύθυνση της ΕΛΑΣ είναι η επαναφορά συλλογικών δομών υποστήριξης των σχολείων, με στόχο τη συνεργασία και τη μείωση της έντασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Μισθολογικά και διοικητικά μέτρα για τους εκπαιδευτικούς

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η ένταξη των εκπαιδευτικών σε Ειδικό Μισθολόγιο, προκειμένου να βελτιωθεί η αμοιβή τους. Παράλληλα, προτείνεται η άμεση παύση των διώξεων κατά εκπαιδευτικών και η επαναλειτουργία των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) ώστε να αναλάβουν ρόλο συλλογικής και διεπιστημονικής στήριξης, και όχι αποκλειστικά αξιολόγησης.

Ένταξη στο Ειδικό Μισθολόγιο για βελτίωση αποδοχών.

για βελτίωση αποδοχών. Παύση διώξεων και προστασία της επαγγελματικής λειτουργίας του διδάσκοντος.

και προστασία της επαγγελματικής λειτουργίας του διδάσκοντος. Επαναφορά ΠΕΚΕΣ με ρόλο υποστήριξης σχολείων.

Κριτική σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και ψηφιακά έργα

Ο Γαβρόγλου επισημαίνει την αντίθεσή του στην προσέγγιση της κυβέρνησης που, κατά την άποψή του, βασίζεται σε πειθαρχικά μέτρα, «αυστηρές τιμωρίες» και ψηφιακές πλατφόρμες που δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα των προβλημάτων στα σχολεία. Ως παράδειγμα αναφέρει την πλατφόρμα ConnectEdParents+, την οποία κρίνει περιττή και κοστοβόρα: το κόστος που αναφέρεται είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

«Αυτά δεν λύνονται με 'αυστηρές' ποινές, ευχολόγια ή πλατφόρμες. ... κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα ιδιαίτερα απλό ψηφιακό σύστημα!»

Σκέψεις για το Εθνικό Απολυτήριο

Στο θέμα του Εθνικού Απολυτηρίου, ο κ. Γαβρόγλου σημειώνει ότι αν και οι Πανελλαδικές θεωρούνται αδιάβλητες, πρέπει να ερωτηθεί τι μετρά το σύστημα εξετάσεων για τη φοίτηση των 12 ετών. Υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικής συζήτησης για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των μέτρων αξιολόγησης που αποφασίζουν το μέλλον των μαθητών.

Πρόταση Στόχος / Αναμενόμενο αποτέλεσμα Ειδικό Μισθολόγιο Βελτίωση μισθολογικών συνθηκών για εκπαιδευτικούς Παύση διώξεων Προστασία επαγγελματικής λειτουργίας και μείωση φόβου/εκφοβισμού ΠΕΚΕΣ Συλλογική, διεπιστημονική στήριξη σχολείων Αποδοκιμασία ConnectEdParents+ Αμφισβήτηση του κόστους (3,5 εκατ. €) και της απευθείας ανάθεσης

Για γονείς και μαθητές οι προτάσεις σημαίνουν, αν εφαρμοστούν, αλλαγές στη σχέση με το σχολείο: λιγότερη αίσθηση ελέγχου μέσω πειθαρχικών μηχανισμών και περισσότερη συλλογική υποστήριξη σε επίπεδο περιφέρειας. Για τους εκπαιδευτικούς, η ένταξη σε ειδικό μισθολόγιο και η διακοπή διώξεων υπόσχονται οικονομική ανακούφιση και θεσμική προστασία, αλλά απαιτούν νομοθετικές πρωτοβουλίες και δημόσιο διάλογο.

Η δημόσια συζήτηση που ανοίγει από τη συνέντευξη επικεντρώνεται στην ερώτηση πώς θα επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην αξιολόγηση που βελτιώνει την εκπαίδευση και σε μέτρα που δεν λειτουργούν ως μέσο επιβολής. Οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να συζητήσει τις αλλαγές με τους εκπαιδευτικούς φορείς, τους γονείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.