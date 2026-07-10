Η τάση του καιρού: ζέστη και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες — πιθανότητα τοπικών ανοδικών επεισοδίων

Το προσεχές δεκαήμερο η Ελλάδα θα έχει γενικά καλοκαιρινό καιρό με θερμές ημέρες, τοπικές απογευματινές αστάθειες και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς να βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής θερμής ανωμαλίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφική σύνθεση των διαθέσιμων μετεωρολογικών εκτιμήσεων, ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί σε γενικά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη ζέστη και εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, παρά την άνοδο θερμοκρασιών στην Ευρώπη, η χώρα μας δεν φαίνεται να αποτελεί τον πρωταγωνιστή της θερμής ανωμαλίας.

Σύντομη εικόνα και τάση

Το διάστημα από τις 13 έως 20 Ιουλίου αναμένονται θερμές συνθήκες κυρίως στα ηπειρωτικά, με έμφαση στις πεδινές περιοχές. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Από τις 20 έως 27 Ιουλίου η εικόνα γίνεται πιο ομοιόμορφη: οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά, αλλά όχι ακραία, επίπεδα για την εποχή.

Αναμενόμενα μεγέθη σε κύριες πόλεις

Πόλη Εκτιμώμενες μέγιστες Αθήνα περίπου 30°C (10–12 Ιουλίου άνοδος) Θεσσαλονίκη 33–36°C, με μικρή τάση αποκλιμάκωσης μετά τα μέσα του δεκαημέρου Πάτρα 31–34°C Ηράκλειο 31–33°C

Οι προβλέψεις αναφέρουν επίσης αυξημένη αβεβαιότητα για βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ το γενικό μοτίβο παραμένει καλοκαιρινό.

Κίνδυνοι και συστάσεις

Παρά την απουσία προβλέψεων για ακραίο καύσωνα στην επικράτεια, οι τοπικές αυξήσεις θερμοκρασίας και οι διακυμάνσεις μπορούν να επιβαρύνουν ευπαθείς ομάδες. Συνιστώνται τα εξής προληπτικά μέτρα:

Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις ώρες 12:00–17:00 όταν οι θερμοκρασίες κορυφώνονται.

όταν οι θερμοκρασίες κορυφώνονται. Επαρκής ενυδάτωση και περιορισμός έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικό χώρο.

Προσοχή σε οδηγοὺς και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους — χρήση σκιάς και ανάπαυλας.

Παρακολούθηση τοπικών ανακοινώσεων για πιθανές βροχές ή καταιγίδες στη βόρεια/κεντρική Ελλάδα.

"Το καλοκαίρι εδραιώνεται - η τάση του καιρού το επόμενο δεκαήμερο"

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι: ζέστη, ηλιοφάνεια και τοπικά μελτέμια, με πιθανές απογευματινές τοπικές εκπλήξεις σε περιοχές με πρόσκαιρη αστάθεια. Το κοινό συνιστάται να ενημερώνεται τακτικά μέσω των επίσημων δελτίων και των τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, ειδικά εάν πρόκειται για ομάδες υψηλού ρίσκου.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης παραμένει σημαντική καθώς μικρές μετατοπίσεις στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να μεταβάλλουν την ένταση ή τοπική κατανομή των θερμοκρασιών και των φαινομένων.