Ηλιούπολη: Επιστροφή στη σκηνή για τον Άρη Μουγκοπέτρο στο 1ο ΕΠΑΛ

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον σοβαρό τραυματισμό, παίζοντας στην «Γιορτή Γουρουνοπούλας» και συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης.

Επιστροφή μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε ξανά δημόσια το βράδυ της 10 Ιουλίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης. Η παρουσία του συνέπεσε με την τοπική πανηγυρική εκδήλωση γνωστή ως «Γιορτή Γουρουνοπούλας», όπου παρουσιάστηκε επίσης παραδοσιακή κουζίνα και ζωντανή μουσική.

Ο καλλιτέχνης είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό περίπου ενάμιση χρόνο πριν, όταν εξερράγη κροτίδα και το ατύχημα προκάλεσε απώλεια δύο δαχτύλων στο χέρι του. Ακολούθησε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και χρήση προσθετικών μελών, προκειμένου να μπορέσει να ξαναπαίξει το κλαρίνο του. Η χθεσινή εμφάνιση σηματοδοτεί την πρώτη του επαγγελματική επανεμφάνιση μετά την αποκατάσταση.

Αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία

Στο 1ο ΕΠΑΛ συγκεντρώθηκε πλήθος κατοίκων, γεγονός που αποτυπώνει την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας προς τον μουσικό. Σύμφωνα με την καταγραφή της εκδήλωσης, περίπου 3.000 άτομα παρευρέθηκαν και απόλαυσαν τα τοπικά εδέσματα και τη μουσική. Η στιγμή που ο Μουγκοπέτρος έπιασε το κλαρίνο και ξεκίνησε να παίζει προκάλεσε συγκίνηση και παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Τοποθεσία: 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης

Ημερομηνία εμφάνισης: 10 Ιουλίου

Παρευρισκόμενοι: περίπου 3.000

Πέραν της εμφάνισης στην Ηλιούπολη, ο μουσικός είχε επίσης τιμηθεί πρόσφατα σε πανηγύρι του Συλλόγου Απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, γεγονός που δείχνει ότι η επανεμφάνισή του δεν ήταν μεμονωμένη αλλά μέρος μίας ευρύτερης επανένταξης στο μουσικό γίγνεσθαι.

«Η στιγμή που ονειρευόταν από το περασμένο Πάσχα έφτασε και ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες.»

Για την Ηλιούπολη, η επιστροφή ενός τοπικά γνωστού μουσικού έχει πολλαπλές προεκτάσεις: διέγειρε το ενδιαφέρον για τις τοπικές εκδηλώσεις, ενίσχυσε την προσέλευση στο δημοτικό πανηγύρι και αποτέλεσε παράδειγμα αντοχής και αποκατάστασης για κατοίκους που παρακολουθούν τη δημόσια ζωή της πόλης. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει επίσης ότι οι δημόσιοι χώροι και οι σχολικές εγκαταστάσεις, όπως το 1ο ΕΠΑΛ, παραμένουν κεντρικοί τόποι πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στοιχείο Πληροφορία Καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος Χώρος 1ο ΕΠΑΛ Ηλιούπολης Ημερομηνία 10 Ιουλίου Προσελεύσεις περίπου 3.000

Η τοπική δημοσιογραφία θα παρακολουθεί τις μελλοντικές εμφανίσεις του μουσικού και τις επιπτώσεις τους στο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης, καθώς και τυχόν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη καλλιτεχνών με παρόμοιες ανάγκες αποκατάστασης.