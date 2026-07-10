Ηράκλειο: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζομένου

Στη Χερσόνησο συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας μετά από μήνυση ανήλικου εργαζόμενου που κατήγγειλε σωματική και λεκτική βία. Η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και έχει προκαλέσει προβληματισμό για την προστασία των εργαζομένων στον τουρισμό.

Σύλληψη στη Χερσόνησο και έρευνα των αρχών

Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσονήσου προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις του Ηρακλείου, μετά από καταγγελία που κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ανήλικος εργαζόμενος. Η καταγγελία αφορά υπόθεση κατά την οποία ο ανήλικος ανέφερε ότι υπέστη σωματική και λεκτική βία κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην ξενοδοχειακή μονάδα.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία και ότι διεξάγεται προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του συμβάντος. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο προηγούμενο 24ωρο πριν την καταγγελία και ο 61χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της αστυνομικής ανακοίνωσης.

Τοπικές αντιδράσεις και ευρύτερες επιπτώσεις

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία σε τοπικό επίπεδο, καθώς αφορά ανήλικο εργαζόμενο σε κλάδο με έντονη εποχικότητα και αυξημένες απαιτήσεις. Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων ειδικά για νεαρούς εργαζόμενους στον τουρισμό τίθεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στην περιοχή.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων καταδίκασε το περιστατικό.

Η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ φορείς και σωματεία αναμένεται να ζητήσουν σαφή απαντήσεις για τις συνθήκες εργασίας και τη φύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τουρισμό. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τι ζητούν οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι

Κάτοικοι της Χερσονήσου και εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση των εργασιακών συνθηκών, ενώ αναζητούν μέτρα πρόληψης για παρόμοια περιστατικά. Οι τοπικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης και διαφανής, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Κατηγορία υπό διερεύνηση: σωματική και λεκτική βία κατά ανηλίκου.

σωματική και λεκτική βία κατά ανηλίκου. Τοποθεσία: Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο.

Δήμος Χερσονήσου, Ηράκλειο. Στάδιο διαδικασίας: σχηματισμός δικογραφίας και προσαγωγή στη Δικαιοσύνη.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία συλληφθέντα 61 Καταγγέλλων Ανήλικος εργαζόμενος Αρμόδιο Τμήμα Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου Τοπική αντίδραση Καταδίκη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων

Η έρευνα συνεχίζεται και οι αρχές καλούνται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι περιστάσεις. Η τοπική κοινότητα του Ηρακλείου παρακολουθεί στενά την υπόθεση, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της, ειδικά όσον αφορά την προστασία ανηλίκων στον χώρο εργασίας.