Συνελήφθη 65χρονος στο Μαλεβίζι μετά από βίντεο στο TikTok που κατέγραψε ξυλοδαρμό

Ένας χρήστης του TikTok είδε και κατήγγειλε στο 112 βίντεο όπου εμφανιζόταν 65χρονος να χτυπά την 28χρονη σύντροφό του σε σπίτι του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία, παρά την άρνηση της γυναίκας για ποινική δίωξη.

Παρέμβαση μετά από καταγγελία μέσω κοινωνικού δικτύου

Στο επίκεντρο των τοπικών αρχών βρέθηκε χθες περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι του δήμου Μαλεβιζίου, όταν βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξε επίθεση σε βάρος γυναίκας. Χρήστης που παρακολούθησε το βίντεο ενημέρωσε άμεσα το 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να προχωρήσουν σε σύλληψη.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στον τόπο του συμβάντος βρέθηκε 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη σύντροφό του μπροστά στη 16χρονη κόρη του. Η γυναίκα φέρεται να μην επιθυμεί την ποινική δίωξη, ωστόσο οι Αρχές ενήργησαν αυτεπάγγελτα και συνέλαβαν τον άνδρα για ενδοοικογενειακή βία. Από το ρεπορτάζ προκύπτει επίσης ότι ο 65χρονος είχε απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές για παρόμοια περιστατικά.

Το μέσο που αποκάλυψε την επίθεση: TikTok.

TikTok. Άμεσα κλήθηκε: το 112 από χρήστη που είδε το βίντεο.

το 112 από χρήστη που είδε το βίντεο. Τοποθεσία περιστατικού: περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, Ηράκλειο.

Η υπόθεση αναδεικνύει την ικανότητα των κοινωνικών δικτύων να φέρνουν στο φως περιστατικά που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμείνουν κρυφά. Ταυτόχρονα, εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές και οι κοινωνικοί φορείς ενημερώνονται και ανταποκρίνονται σε καταγγελίες που προκύπτουν ψηφιακά.

Ηλικία Ρόλος 65 Κατηγορούμενος (συνελήφθη) 28 Θύμα (σύντροφος) 16 Αυτή που βρισκόταν στο σπίτι (κόρη)

Σημειώνεται ότι η 28χρονη διαθέτει panic button, στοιχείο που έχει αναφερθεί στις σχετικές αναφορές. Το γεγονός ότι υπήρξαν προηγούμενες καταγγελίες για τον ίδιο άνδρα προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και ενισχύει το ενδιαφέρον για την ομαλή διερεύνησή της από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης και τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών βίας στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι τοπικές συμβουλευτικές δομές και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας καλούνται να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης και να παράσχουν υποστήριξη όπου χρειαστεί.

Η διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, ενώ αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες από τις δικαστικές Αρχές σχετικά με την πορεία της υπόθεσης.