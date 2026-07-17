Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που εισέβαλε σε σουίτα του Ηρακλείου και ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου παρουσιάστηκε σήμερα ο 27χρονος Γερμανός, που κατηγορείται ότι ταξίδεψε από τη Γερμανία, βρήκε την πρώην σύντροφό του μέσω εφαρμογής παράδοσης φαγητού και εισέβαλε σε ξενοδοχείο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς σε εκείνη και τον φίλο της. Ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ των οποίων και σε βαθμό κακουργήματος.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της άγριας επίθεσης σε ξενοδοχείο

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα ο 27χρονος άνδρας, υπήκοος Γερμανίας, που κατηγορείται ότι εισέβαλε σε σουίτα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο και ξυλοκόπησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του και έναν φίλο της. Η απολογία ενώπιον της Ανακρίτριας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/7 και, σύμφωνα με τις τοπικές πηγές, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κατηγορούμενος εντόπισε την πρώην σύντροφό του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής παράδοσης φαγητού και, αφού ήρθε από τη Γερμανία, εισήλθε στη σουίτα όπου διέμενε η 25χρονη μαζί με έναν φίλο της. Και οι δύο φέρονται να δέχθηκαν πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για άμεση ιατρική φροντίδα και κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ή να ανασάνει σωστά λόγω της κατάστασής της. Ο φίλος της, ηλικίας 19 ετών, επίσης είχε τραυματιστεί.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία κατηγορουμένου 27 ετών Ηλικία θύματος 25 ετών Φίλος θύματος 19 ετών Νοσοκομείο Βενιζέλειο Ημερομηνία απολογίας 16/7

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα σε ξενοδοχειακό χώρο, χώρο δηλαδή που φιλοξενεί επισκέπτες και εργαζομένους και όπου οι κάτοικοι περιμένουν να ισχύουν κανόνες ασφάλειας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσαγωγές και τη συλλογή στοιχείων. Η ποινική διαδικασία θα εξελιχθεί στα δικαστήρια του Ηρακλείου, όπου θα κριθούν τα επιμέρους αδικήματα που περιλαμβάνονται στη δίωξη.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την υπόθεση είναι τα εξής:

Η υπόθεση αφορά βίαιο περιστατικό εντός ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένα άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία.

Ο κατηγορούμενος τέθηκε υπό κράτηση μετά την απολογία του.

Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας καλούνται να επανεξετάσουν μέσα πρόληψης και ασφάλειας στους χώρους τους, ειδικά όταν πρόκειται για επισκέπτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δωματίων ή όταν υπάρξουν ενδείξεις παρενοχλήσεων. Η συντονισμένη ενημέρωση των ξενοδοχειακών μονάδων και η άμεση επικοινωνία με την Αστυνομία σε περιστατικά που προκαλούν συναγερμό θεωρούνται κρίσιμες για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων.

Η δίκη και οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Μέχρι τότε, η προφυλάκιση λειτουργεί ως προσωρινό μέτρο για την εξασφάλιση της διερεύνησης και της δημόσιας ασφάλειας.