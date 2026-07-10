Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Ίνι — στο σημείο ελικόπτερο και 42 πυροσβέστες

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ίνι Ηρακλείου. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Ενεργή εστία στην Ίνι με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του Ηρακλείου. Η Πυροσβεστική κινητοποίησε σημαντικά μέσα για την αντιμετώπιση του μετώπου, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς και την αποφυγή επέκτασης σε κατοικημένες ζώνες ή σε αγροτικές καλλιέργειες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες του εδάφους.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί εργάζονται στον περιορισμό των ενεργών μετώπων και στον έλεγχο της φωτιάς σε σημεία όπου υπάρχουν καλαμιές και χαμηλή βλάστηση, όπως έχει αναφερθεί. Μέχρι στιγμής από τις διαθέσιμες αναφορές δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών ή για τραυματισμούς.

Κέντρο επιχειρήσεων: Πυροσβεστικές δυνάμεις Ηρακλείου

Πυροσβεστικές δυνάμεις Ηρακλείου Επιτόπια μέσα: 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων

42 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων Εναέρια υποστήριξη: 1 ελικόπτερο

Η παρουσία ελικοπτέρου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ταχεία αντιμετώπιση εστιών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από το έδαφος. Οι τοπικοί δρόμοι γύρω από την Ίνι ενδέχεται να παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση λόγω μετακινήσεων οχημάτων της Πυροσβεστικής και υπηρεσιών υποστήριξης· οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι καλούνται να σεβαστούν ενδεχόμενους αποκλεισμούς και οδηγίες των αρχών.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά από τις αρχές και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την έκταση της καταστροφής, τα αίτια της πυρκαγιάς και πιθανούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Για την ώρα, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου.

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 42 Πυροσβεστικά οχήματα 13 Ομάδες πεζοπόρων 2 Ελικόπτερο 1

Παραμένει κρίσιμη η πρόληψη τόσο από πλευράς πολιτών όσο και για τις υπηρεσίες: αποφυγή ανάφλεξης σε αγροτικές περιοχές, έγκαιρη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση εντοπισμού καπνού και σεβασμός των υποδείξεων των αρχών. Η τοπική κοινότητα της περιοχής Ίνι παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, ενώ οι προσπάθειες για πλήρη έλεγχο του συμβάντος συνεχίζονται.