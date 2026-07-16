Σύλληψη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι: πρόστιμο και νομικές διαδικασίες μετά την καταστροφή

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Η πυρκαγιά κατέκαψε χορτολιβαδικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατέστρεψε δύο δημοτικές γεωτρήσεις και προξένησε απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε πρόστιμο 9.350 ευρώ και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Εξελίξεις μετά την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προέβησαν οι αστυνομικές αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μελιδοχώρι, στον δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε εξωτερικό χώρο με χρήση τροχού, και οι σπινθήρες προκάλεσαν την πρώτη φλόγα που εξελίχθηκε σε καταστροφική πυρκαγιά.

Η φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα χορτολιβαδικής και καλλιεργήσιμης γης, προκάλεσε ζημιά σε δύο δημοτικές γεωτρήσεις και επέφερε απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, όπως καταγράφεται στο σχετικό ανακριτικό υλικό. Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο παρέμεινε στα κρατητήρια και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Πρόστιμο : στον 35χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 9.350 ευρώ .

: στον 35χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους . Ζημιές : κατεστραμμένες γεωτρήσεις και απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

: κατεστραμμένες γεωτρήσεις και απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Κίνδυνος: η Κρήτη βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς στο 4.

Η κατάσταση συναγερμού συνοδεύεται από γενικές απαγορεύσεις για οποιαδήποτε δραστηριότητα που παράγει σπινθήρα ή φλόγα σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και για μετακινήσεις και διελεύσεις σε δασικές περιοχές του νησιού. Εξαιρούνται όσοι διαμένουν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές και χρειάζεται να χρησιμοποιούν τη γη τους για βασικές ανάγκες.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία υπόπτου 35 ετών Διοικητικό πρόστιμο 9.350 € Κατεστραμμένες δημοτικές γεωτρήσεις 2 Δείκτης επικινδυνότητας 4 (πορτοκαλί συναγερμός)

Για τους κατοίκους των Αρχανών-Αστερουσίων και των γειτονικών κοινοτήτων η υπόθεση έχει πολλαπλές συνέπειες: η καταστροφή καλλιεργειών και η απώλεια ζωικού κεφαλαίου επιβαρύνει τα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ η ζημιά σε δημοτικές γεωτρήσεις μπορεί να επηρεάσει την τοπική παροχή νερού για αγροτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες.

Σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας, όπως αυτή που καταγράφηκε με δείκτη 4, οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες καλούνται να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα πρόληψης: αποφυγή εργασιών που παράγουν σπινθήρες σε εξωτερικούς χώρους, καθαρισμός οικοπέδων από εύφλεκτα υλικά και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού εστίας. Οι κυρώσεις, όπως το πρόστιμο που επιβλήθηκε, υπενθυμίζουν τη σημασία της ατομικής ευθύνης σε εποχές υψηλού κινδύνου.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς και να προσδιοριστούν τυχόν επιπλέον ευθύνες. Η εκδίκαση των σχετικών νομικών ενεργειών αναμένεται να αποσαφηνίσει την τύχη της υπόθεσης στο επόμενο διάστημα.