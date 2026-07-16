Συνελήφθη 38χρονος στο Ηράκλειο για εμπρησμό από αμέλεια με εκτεταμένες ζημιές

Συνελήφθη και κρατήθηκε 38χρονος μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδικές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις στο Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια — ένα περιστατικό στο Ηράκλειο

Στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου στο Ηράκλειο, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γέννας, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων. Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση τροχού και επεκτάθηκε σε χορτολιβαδικές, γεωργικές και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι ζημιές ήταν εκτεταμένες: κάηκαν μεγάλες εκτάσεις γης και υπέστησαν ζημίες δίκτυα υποδομών, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Ο 38χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου και, μετά από προφορική εντολή εισαγγελέα, κρατήθηκε για να οδηγηθεί ενώπιόν του. Παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 9.360 ευρώ.

Στην ίδια ευρεία επιχείρηση καταγράφηκαν άλλες έξι συλλήψεις σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βοιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη, για ανάλογα περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια. Στα Χανιά, συγκεκριμένα, συνελήφθη 53χρονος στην περιοχή Κουμπέ του Δήμου Ακρωτηρίου, ο οποίος είχε ανάψει φωτιά σε ξύλα μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο για την παραγωγή κάρβουνων. Το περιστατικό συνέβη σε ημέρα με δείκτη κινδύνου κατηγορίας 4 και κοντά στη φωτιά υπήρχε ακαθάριστος οικοπεδικός χώρος με ξηρά χόρτα, στοιχείο που αύξησε τον κίνδυνο εξάπλωσης. Στον υπαίτιο των Χανίων επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Τοπικός αντίκτυπος: καταστροφή καλλιεργειών, απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, βλάβες σε δίκτυα υποδομών.

καταστροφή καλλιεργειών, απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, βλάβες σε δίκτυα υποδομών. Νομικές συνέπειες: αυτόφωρες συλλήψεις, εισαγγελική εντολή για κράτηση και διοικητικά πρόστιμα.

αυτόφωρες συλλήψεις, εισαγγελική εντολή για κράτηση και διοικητικά πρόστιμα. Πρόληψη: κίνδυνος αυξημένος κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών και σε περιοχές με ξηρά χόρτα.

Για την πληρέστερη εικόνα, στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία των συλλήψεων που αφορούν την Κρήτη μέσα στην ίδια επιχείρηση:

Περιοχή Ηλικία Αιτιολογία Πρόστιμο Ηράκλειο (Μελιδοχώρι–Γέννα) 38 Θερμές εργασίες με τροχό — επεκταθείσα πυρκαγιά 9.360 € Χανιά (Κουμπές, Ακρωτήρι) 53 Κάψιμο ξύλων για κάρβουνα — ημέρα κινδύνου κατηγ. 4 1.500 €

Οι τοπικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες ή θερμότητα, όπως η χρήση τροχού κοπής, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περιόδους ξηρασίας και υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ύπαιθρου καλούνται να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, να αποφεύγουν τέτοιες εργασίες σε μέρες με αυξημένο δείκτη κινδύνου και να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα απομάκρυνσης ξηρής βλάστησης γύρω από χώρους εργασίας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης στο ποινικό επίπεδο θα γίνει γνωστή όταν ο συλληφθείς οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι επιπτώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς και κτηνοτρόφους στην περιοχή θα εξαρτηθούν από την εκτίμηση των ζημιών και τις δυνατότητες αποζημίωσης που θα κινητοποιηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.