Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου — επιχειρεί ελικόπτερο και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του Ηρακλείου κινητοποίησε 42 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα και εναέρια μέσα· προς το παρόν δεν αναφέρονται απειλές για οικισμούς.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του Ηρακλείου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί αεροπυρόσβεση.

Δυνάμεις που επιχειρούν

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις επιχειρήσεις έχουν κινητοποιηθεί:

42 πυροσβέστες

2 ομάδες πεζοπόρων δυνάμεων της 3ης ΕΜΟΔΕ

13 οχήματα πυρόσβεσης

πυρόσβεσης 1 ελικόπτερο που επιχειρεί από αέρος

Μέσο / Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 42 Ομάδες πεζοπόρων 2 Οχήματα 13 Εναέρια μέσα 1 Ε/Π

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Μέχρι την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης δεν υπάρχουν αναφορές ότι κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές ή ότι απαιτείται εκκένωση οικισμών.

«Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.» — Πυροσβεστικό Σώμα

Τοπικές επιπτώσεις και οδηγίες

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση έχει άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και ενδεχομένως στην ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

Αποφεύγετε περιττές μετακινήσεις προς την κατεύθυνση της πυρκαγιάς μέχρι νεωτέρας.

Σε περίπτωση έντονου καπνού, κλείνετε πόρτες και παράθυρα και περιορίστε την έκθεση, ειδικά ευπαθών ομάδων.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των επίγειων αρχών και της Πυροσβεστικής και μην παρεμποδίζετε τα στελέχη που επιχειρούν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή καθώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα λόγω καιρικών συνθηκών. Η παρουσία εναερίων μέσων ενισχύει τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης, ωστόσο οι πρωινές και απογευματινές ώρες συνιστούν αυξημένο ρίσκο εξάπλωσης όταν επικρατούν θερμότητα και άνεμοι.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξει σταθεροποίηση της κατάστασης ή αλλαγή στα δεδομένα των επιχειρήσεων.