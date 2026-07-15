Φωτιά δίπλα στην Κνωσό: άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων και οριοθέτηση του μετώπου

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού στο Ηράκλειο. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις, υδροφόρες του Δήμου και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων. Η φωτιά οριοθετήθηκε το απόγευμα.

Άμεση αντίδραση σε περιοχή υψηλού κινδύνου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις που έδρασαν γρήγορα για την προστασία του μνημείου και τη διασφάλιση των επισκεπτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος συνολικά 20 πυροσβέστες, η ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, συνεισέφεραν υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αποτροπή εξάπλωσης.

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 20 Ομάδα πεζοπόρου 1 (3η ΕΜΟΔΕ) Πυροσβεστικά οχήματα 7 Υδροφόρες Δήμου συνδρομή - αριθμός μη προσδιορισμένος

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν επισκέπτες προς ασφαλές σημείο μέχρι να οριοθετηθεί το μέτωπο.

Διερεύνηση και οριστική οριοθέτηση

Στο χώρο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου για τη διερεύνηση των αιτιών. Από το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά είχε οριοθετηθεί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή καταστροφές σε κτίσματα του μνημείου.

Ο αρχαιολογικός χώρος και το προσωπικό προστατεύτηκαν με άμεσες ενέργειες.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν από υδροφόρες του Δήμου για τη διατήρηση ελέγχου στο μέτωπο.

Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί την ημέρα αυτή ως πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 4), σύμφωνα με τις υπάρχουσες προειδοποιήσεις για τον καιρό και την ξηρασία. Τέτοιες συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης, γι' αυτό και η γρήγορη κινητοποίηση ήταν κρίσιμη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Η εκδήλωση πυρκαγιάς σε κοντινή απόσταση από σημαντικό μνημείο αναδεικνύει την ανάγκη εγρήγορσης και προσανατολισμού στη συμπεριφορά σε περιόδους υψηλού κινδύνου. Συνιστώνται τα εξής:

Αποφυγή επισκέψεων σε υπαίθριες περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς τις ώρες με ισχυρή ζέστη και άνεμο.

Σε περίπτωση που βρεθείτε κοντά σε πυρκαγιά, υπακούστε στις οδηγίες των αρχών και απομακρυνθείτε ήρεμα προς τα καθορισμένα σημεία ασφάλειας.

Ενημερώνεστε από τα επίσημα μέσα για την εξέλιξη και αποφύγετε τη διάδοση μη επαληθευμένων πληροφοριών.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ευρύτερη έκταση και την πιθανή απειλή για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται.