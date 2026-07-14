Εθελοντική αιμοδοσία στο Αρκαλοχώρι: κάλεσμα για προσφορά αίματος την Κυριακή 19 Ιουλίου

Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεως διοργανώνει τρεις αιμοδοσίες, με πρώτη στο Αρκαλοχώρι την Κυριακή 19/7 (10:00–16:00) στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα. Η συμμετοχή κρίνεται κρίσιμη για την τοπική τράπεζα αίματος.

Κάλεσμα για εθελοντική προσφορά αίματος στην τοπική κοινότητα

Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου οργανώνει τρεις αιμοδοσίες το επόμενο διάστημα, με την πρώτη να πραγματοποιείται στο Αρκαλοχώρι. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου και στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος για τοπικές ανάγκες.

Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στην αίθουσα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα, με ωράριο 10:00–16:00. Την ίδια ημέρα θα υπάρχει ταυτόχρονη αιμοδοσία και στην Αγία Μαρίνα Βόνης, ενώ η τρίτη προγραμματίζεται για την 26 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Βιάννο.

Πρώτη αιμοδοσία: 19/7 , Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Αρκαλοχώρι — 10:00–16:00

, Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Αρκαλοχώρι — Ταυτόχρονη δράση: 19/7 , Αγία Μαρίνα, Βόνη

, Αγία Μαρίνα, Βόνη Δεύτερη δράση: 26/7, Καθεδρικός Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Βιάννος

«Το αίμα δεν αγοράζεται, μόνο δωρίζεται. Ας κάνουμε την αγάπη πράξη, προσφέροντας το πολυτιμότερο δώρο στον συνάνθρωπό μας.»

Το κάλεσμα των διοργανωτών υπενθυμίζει ότι η εθελοντική προσφορά είναι συχνά ο μοναδικός τρόπος για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες. Η συμμετοχή πολιτών από το Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διαθεσιμότητα μονάδων αίματος για τοπικά νοσοκομεία και περιστατικά.

Για όσους σκοπεύουν να δώσουν αίμα, συνιστάται να έχουν μαζί τους ταυτότητα και, αν γνωρίζεται, τον αριθμό αίματος. Επίσης, να έχουν κοινοποιήσει τυχόν πρόσφατες ιατρικές πράξεις ή ταξίδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητα για αιμοδοσία. Η τήρηση των οδηγιών διασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του δότη όσο και του λήπτη.

Ημερομηνία Τόπος Ώρα 19/7 Ι.Μ. Ναός Αγίου Ανδρέα, Αρκαλοχώρι 10:00–16:00 19/7 Αγία Μαρίνα, Βόνη Σύμφωνα με διοργανωτές 26/7 Καθεδρικός Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Βιάννος Σύμφωνα με διοργανωτές

Η δράση οργανώνεται από την Μητρόπολη σε συνεργασία με εθελοντές και τοπικούς φορείς. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο αλληλεγγύης, ειδικά σε νησιωτικές και ημιαστικές περιοχές, όπου οι μεταφορές αίματος και οι προμήθειες μπορεί να είναι προβληματικές σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου καλούνται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, ώστε να ενισχυθεί το τοπικό απόθεμα αίματος και να διασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής άμεσης βοήθειας όπου χρειαστεί.