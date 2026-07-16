Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι — ζημιές σε γεωτρήσεις και ζωικό κεφάλαιο

Πυρκαγιά με μέτωπο τουλάχιστον 4 χιλ. ξέσπασε στο Μελιδοχώρι Αρχανών‑Αστερουσίων. Εντολή απομάκρυνσης μέσω 112 και εκτεταμένη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Το βράδυ δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο αλλά οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Ελεγχόμενη η φωτιά στο Μελιδοχώρι — παραμένουν περιπολίες για αναζωπυρώσεις

Πυροσβεστικές δυνάμεις από στεριά και αέρα, εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης κατάφεραν αργά το βράδυ της Τετάρτης να οριοθετήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Μελιδοχώρι του δήμου Αρχανών‑Αστερουσίων. Το μέτωπο εκτιμήθηκε σε τουλάχιστον τέσσερα χιλιόμετρα, με σημαντική καταστροφή σε υποδομές και πιθανές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων καταστράφηκαν δύο δημοτικές γεωτρήσεις, ενώ υπάρχει αναφορά για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η ακριβής εκτίμηση των ζημιών θα γίνει με το πρώτο φως της ημέρας, όταν θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πληγείσας έκτασης.

Στοιχείο Πληροφορία Μήκος μετώπου ≥ 4 χλμ. Κατεστραμμένες υποδομές 2 δημοτικές γεωτρήσεις Εναέρια μέσα 11 αεροσκάφη σε κινητοποίηση (ένα έκανε ρίψεις στις Μοίρες)

Το μήνυμα του 112 εστάλη δύο φορές στους κατοίκους της περιοχής: το δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα σύστηνε προληπτική απομάκρυνση από το Μελιδοχώρι και το Βοριά προς περιοχές όπως το Χαράκι και τα Δαμάνια. Με την έλευση της νύχτας εξασθένησαν οι ισχυροί άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης, και περίπου στις 21:00 δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις που θα παραμείνουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη αναζωπυρώσεων. Επιπλέον, ένα από τα αεροσκάφη έκανε ρίψεις νερού στις Μοίρες, σε ξεχωριστή εστία που οριοθετήθηκε σύντομα.

Για τους κατοίκους της περιοχής ισχύουν τα εξής πρακτικά μέτρα και συστάσεις:

Να τηρούνται οι οδηγίες των αρμοδίων και να ακολουθούνται τυχόν εντολές εκκένωσης που μεταδίδει το 112.

Αποφυγή προσέγγισης στις πληγείσες περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Αγροτικά ζώα και μελίσσια να μετακινηθούν ή να προστατευτούν εφόσον είναι δυνατό με ασφάλεια.

Η Περιφέρεια Κρήτης και οι δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς το νησί χαρακτηρίζεται σήμερα από υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Οι τελικές εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών και για τα αίτια της πυρκαγιάς θα δημοσιοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις απαραίτητες επιτόπιες εκτιμήσεις.

Σημείωση: Η εικόνα στην περιοχή ενδέχεται να αλλάξει τις επόμενες ώρες, γι’ αυτό οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης.