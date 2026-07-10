Προβληματισμός στο κέντρο του Ηρακλείου: πρόχειρο κατάλυμα αστέγου πάνω στο πεζοδρόμιο

Στην συμβολή Μονής Καρδιωτίσσης και λεωφ. Καλοκαιρινού αναγνώστης καταγγέλλει την παρουσία άνδρα που διαμένει στο πεζοδρόμιο με προσωπικά αντικείμενα. Κλήση για παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέριμνα για ανθρώπινη στέγαση.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη συμβολή της οδού Μονής Καρδιωτίσσης με τη λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με επιστολή αναγνώστη προς τοπικό μέσο ενημέρωσης, ένας άστεγος έχει εγκαταστήσει το πρόχειρο κατάλυμά του πάνω στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας διαμένει στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και αρκετές ημέρες, έχοντας μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα, έπιπλα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο αναγνώστης επισημαίνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για λόγους δημόσιας τάξης όσο και —προπαντός— για την προστασία και αξιοπρεπή φροντίδα του ανθρώπου που ζει εκεί.

«δεν είναι μια καλή εικόνα ούτε για τον κόσμο που περνά ούτε για τον άνθρωπο που ζει εκεί»

Η καταγραφή του περιστατικού είναι ιδιαίτερα επίκαιρη καθώς πλησιάζει ο εορτασμός του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται κοντά στο σημείο και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους πιστούς και διερχόμενους. Αυτό, όπως αναφέρει ο αναγνώστης, πολλαπλασιάζει την ανάγκη για μια συντονισμένη επέμβαση που θα αποσκοπεί αφενός στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του δημόσιου χώρου και αφετέρου στην παροχή βοήθειας στον ίδιο τον άνθρωπο.

Τι ζητάει η καταγγελία

Άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου.

Εξασφάλιση ασφαλούς και αξιοπρεπούς χώρου φιλοξενίας για τον άνδρα.

Καθαρισμός και αποκατάσταση του σημείου στο πεζοδρόμιο.

Η παρουσία ανθρώπων που στεγάζονται πρόχειρα σε πεζοδρόμια αποτελεί ζητούμενο κοινωνικής πολιτικής και αστικής διαχείρισης, με συνέπειες στην καθημερινότητα της γειτονιάς αλλά και στην ευημερία των εμπλεκόμενων προσώπων. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, κρίσιμες είναι οι ενέργειες πρόληψης και υποστήριξης από τις κοινωνικές δομές, ώστε να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Συμβολή Μονής Καρδιωτίσσης & λεωφ. Καλοκαιρινού, κέντρο Ηρακλείου Διάρκεια «εδώ και αρκετές ημέρες» (σύμφωνα με αναγνώστη) Αίτημα Παρέμβαση Δήμου και εύρεση ασφαλούς χώρου φιλοξενίας

Καθώς το θέμα αφορά ευπαθή άτομα και δημόσιο χώρο, επισημαίνεται η σημασία του συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τις κοινωνικές δομές και, όπου χρειάζεται, τις αστυνομικές αρχές, με στόχο την προστασία του ατόμου και τη διατήρηση της ασφάλειας και της προσπελασιμότητας των πεζοδρομίων.

Οι δημότες που εντοπίζουν παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση με την απαιτούμενη ευαισθησία και ταχύτητα.