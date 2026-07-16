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Κοινωνία Μοίρες Ηράκλειο

Πυρκαγιά στις Μοίρες: οριοθετήθηκε γρήγορα, παραμένει επιφυλακή

Φωτιά σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα ξέσπασε το μεσημέρι στις Μοίρες. Η κινητοποίηση Πυροσβεστικής, εθελοντών και δήμου οδήγησε στην οριοθέτηση μέσα σε λίγες ώρες, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Πυρκαγιά στις Μοίρες: οριοθετήθηκε γρήγορα, παραμένει επιφυλακή
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Άμεση αντίδραση και ταχεία οριοθέτηση

Μικρή, αλλά σημαντική επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις Μοίρες, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση.

Το συμβάν εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ωρών, χάρη στη συντονισμένη παρέμβαση των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

  • Πυροσβεστικές δυνάμεις: 14 πυροσβέστες
  • Οχήματα: 5 πυροσβεστικά οχήματα
  • Εναέρια μέσα: 1 ελικόπτερο
  • Συνεργασία: ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές
  • Υποστήριξη δήμου: υδροφόρες του Δήμου Φαιστού

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διατήρησαν παρουσία στην περιοχή μετά την οριοθέτηση, σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αναζωπύρωσης.

Η κινητοποίηση περιλάμβανε προσωπικό, οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ ο Δήμος Φαιστού συνέδραμε με υδροφόρες.
Παράμετρος Στοιχείο
Ώρα εκδήλωσης Λίγο μετά τις 15:00
Δυνάμεις Π.Σ. 14 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα (3η ΕΜΟΔΕ)
Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο
Δήμος Υδροφόρες υποστήριξης

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε αποτελεσματική ως προς την ταχεία περιοριστική δράση, ωστόσο οι τοπικές αρχές τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης. Η Κρήτη βρέθηκε την ημέρα εκείνη σε επίπεδο κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιών, γεγονός που πολλαπλασιάζει την πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης σε ξηρές και ανοιχτές εκτάσεις.

Για τους κατοίκους των Μοιρών και τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής, η γρήγορη επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε μεγαλύτερες ζημιές σε καλλιέργειες και μειώθηκε ο κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικά κτήματα. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε κάθε υπόνοια καπνού ή φωτιάς.

Οι ετοιμοπόλεμες ομάδες και οι υποστηρικτικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στην περιοχή, ενώ συνεχίζεται η εποπτεία για τυχόν αναζωπυρώσεις.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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