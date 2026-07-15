Συλλήψη στο Μαλεβίζι μετά από ζωντανή μετάδοση ξυλοδαρμού στο TikTok

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν 65χρονο στο Μαλεβίζι έπειτα από κλήση στο 112 για ζωντανή μετάδοση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, όπου φέρεται να δέχθηκε επίθεση 28χρονη πρώην σύντροφός του. Στην κατοικία βρέθηκε και ανήλικη κόρη.

Επέμβαση μετά από κλήση του κοινού στην πλατφόρμα

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου μετά την ενημέρωση της ΕΚΑΒ/112 από πολίτη που παρακολούθησε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, ο δράστης εντοπίστηκε στην οικία όπου βρισκόταν η 28χρονη γυναίκα και μια ανήλικη κόρη.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου άνδρα και σχημάτισαν σχετική δικογραφία. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν προχώρησε σε έγκληση κατά του συλληφθέντα. Η προανάκριση της υπόθεσης διεξάγεται από το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνεται ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν: καταγράφονται συνολικά επτά προηγούμενα περιστατικά που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, ενώ η 28χρονη είχε στην κατοχή της το λεγόμενο panic button για άμεση ειδοποίηση των αρχών.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής η υπόθεση αναδεικνύει τρία πρακτικά σημεία ενδιαφέροντος:

Η σημασία της άμεσης αναφοράς από πολίτες που γίνονται μάρτυρες περιστατικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

από πολίτες που γίνονται μάρτυρες περιστατικών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ρόλος των τοπικών αστυνομικών οργάνων στη γρήγορη επέμβαση και προστασία ευάλωτων προσώπων.

στη γρήγορη επέμβαση και προστασία ευάλωτων προσώπων. Η ανάγκη υποστήριξης για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ειδικά όταν εμπλέκονται παιδιά.

Η υπόθεση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των πολιτών να συμβάλλουν στον εντοπισμό κινδύνων μέσω του 112 και των online αναφορών, αλλά και την αναγκαιότητα συνεργασίας αστυνομίας, κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων υποστήριξης θυμάτων.

Ημερομηνία Δράση Χθες βράδυ Κλήση στο 112 από πολίτη που παρακολούθησε τη ζωντανή μετάδοση Άμεση κινητοποίηση Επέμβαση Α.Τ. Μαλεβιζίου, εντοπισμός και σύλληψη 65χρονου Κατάσταση θύματος Η 28χρονη δεν υπέβαλε έγκληση, υπάρχει προανάκριση

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των περιστατικών και την αξιολόγηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων που σχετίζονται με τα επτά προηγούμενα επεισόδια. Ταυτόχρονα, οι τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν την ανάγκη ενημέρωσης για τα μέσα προστασίας (όπως το panic button) και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για θύματα και οικογένειες.