Καλαμπάκα: το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης στο διεθνές τουριστικό προσκήνιο

Το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης παρουσιάστηκε στην ITB Berlin μαζί με το Γεωπάρκο Λέσβου, προωθώντας το γεωτουριστικό προϊόν και τη βιώσιμη προβολή των Μετεώρων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και την προστασία της τοπικής κληρονομιάς.

Διεθνής προβολή για το γεωπάρκο των Μετεώρων

Το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης, που περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Καλαμπάκα και τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, παρουσιάστηκε πρόσφατα στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση ITB Berlin. Η συμμετοχή αυτή εγγράφεται στην προσπάθεια να προβληθεί το τοπικό γεωτουριστικό προϊόν στο εξωτερικό και ιδίως σε αγορές που ζητούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως η γερμανική.

Το Γεωπάρκο, σύμφωνα με την παρουσίαση, εκτείνεται σε έκταση άνω των 2.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει φαράγγια, ποτάμια, σπήλαια, πλούσια βιοποικιλότητα και τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς όπου δεσπόζουν τα ιστορικά μοναστήρια. Η προβολή σε εκθέσεις όπως η ITB στοχεύει στην ανάδειξη αυτών των στοιχείων ως «ζωντανών υπαίθριων μουσείων», με έμφαση στην εκπαίδευση, την προστασία και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, στην έκθεση παρουσιάστηκε και το Γεωπάρκο της Λέσβου, με έμφαση στο Απολιθωμένο Δάσος και τις θερμές πηγές· η σύγκριση των δύο περιοχών αναδεικνύει κοινά στοιχεία: γεωλογική αξία, σύνδεση με τον πολιτισμό και δυνατότητες ήπιων δραστηριοτήτων (πεζοπορία, ποδηλασία, ορνιθοπαρατήρηση).

Στόχος: προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν βιώσιμες και εμπειρικές μορφές τουρισμού.

Τοπικό όφελος: ενίσχυση της επισκεψιμότητας με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Προκλήσεις: διαχείριση ροών, υποδομές και προστασία των μνημειακών σχηματισμών.

Για την Καλαμπάκα η συμμετοχή αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον: η διεθνής προβολή των Μετεώρων ως γεωπάρκου ενισχύει τη θέση της περιοχής στον χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού και μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες μακριά από το κυριαρχούμενο, μαζικό μοντέλο. Παράλληλα, η έμφαση στην εκπαίδευση και την προστασία υπογραμμίζει την ανάγκη για τοπική στρατηγική διαχείρισης του προορισμού, ώστε η αύξηση της επισκεψιμότητας να μην επιβαρύνει το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα.

Γεωπάρκο Κύρια χαρακτηριστικά Λέσβος Απολιθωμένο Δάσος, ηφαιστειακά πετρώματα, θερμές πηγές, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετέωρα-Πύλη Βραχώδεις σχηματισμοί, μοναστήρια, φαράγγια, ποτάμια, πλούσια βιοποικιλότητα

Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό της Καλαμπάκας θα πρέπει να αξιοποιήσουν την προβολή για να προωθήσουν υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον και αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη: θεματικές διαδρομές, ενημέρωση για τα μνημεία, ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας και συνολικός σχεδιασμός επισκεψιμότητας.

Η διεθνής αναγνώριση των γεωπάρκων ως «υπαίθριων μουσείων» ανοίγει προοπτικές για την Καλαμπάκα, υπό τον όρο ότι η τοπική ανάπτυξη θα συνδυαστεί με αυστηρούς κανόνες προστασίας και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος.