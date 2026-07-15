Συνεργασία αντιδημαρχιών επιταχύνει παρεμβάσεις καθαριότητας και πρασίνου στα Τρίκαλα

Συντονισμένες παρεμβάσεις στον Ληθαίο και στην οδό Μετεώρων ανακοίνωσε ο Δήμος Τρικκαίων, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της καθαριότητας και τη βελτίωση του πράσινου σε κρίσιμα σημεία της πόλης.

Συντονισμός για καθαρότερο αστικό περιβάλλον

Δύο αντιδημαρχίες του Δήμου Τρικκαίων ενισχύουν τη συνεργασία τους για την ταχύτερη αντιμετώπιση θεμάτων καθαριότητας και ευπρεπισμού της πόλης, με έμφαση ταυτόχρονα στην ενίσχυση του πράσινου και στη φροντίδα των όχθεων του Ληθαίου.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 υλοποιήθηκαν δύο κύριες εργασίες: στον Ληθαίο ποταμό, στο ύψος του 2ου Δημοτικού Σχολείου, και στην οδό Μετεώρων πριν την είσοδο στον Πυργετό. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με συντονισμένη χρήση μέσων και ανθρώπινου δυναμικού από τις Διευθύνσεις Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

«ταχύτερη απόδοση πιο καθαρής πόλης στους δημότες»

Στον Ληθαίο ξεκίνησε πρώτη η απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη με τη χρήση αρπάγης που διαθέτει η Διεύθυνση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, ενώ στη συνέχεια το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προχώρησε στον καθαρισμό των όχθεων. Στην οδό Μετεώρων οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν απομάκρυνση χόρτων και καθαρισμό του οδοστρώματος με την ίδια συνεργατική μεθοδολογία.

Οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, Άκης Αναστασίου και Χρήστος Ζαραμπούκας, επισήμαναν τη σημασία του συντονισμού για την επιτάχυνση των εργασιών και την καλύτερη εικόνα της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Δήμου, οι εργασίες θα συνεχιστούν καθημερινά και σταδιακά σε επιπλέον σημεία με βάση τον καταρτισμένο προγραμματισμό.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους των Τρικάλων

Αμεσότερη αντιμετώπιση προβλημάτων : Ο συντονισμός μειώνει την καθυστέρηση μεταξύ απομάκρυνσης φερτών και καθαρισμού όχθων.

: Ο συντονισμός μειώνει την καθυστέρηση μεταξύ απομάκρυνσης φερτών και καθαρισμού όχθων. Καλύτερη εικόνα σε κρίσιμους άξονες : Δράσεις σε Ληθαίο και Μετεώρων βελτιώνουν χώρους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από μαθητές, πεζούς και οχήματα.

: Δράσεις σε Ληθαίο και Μετεώρων βελτιώνουν χώρους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από μαθητές, πεζούς και οχήματα. Διατήρηση πρασίνου: Ο καθαρισμός των όχθεων και η διαχείριση της βλάστησης συμβάλλουν στην πρόληψη προβλημάτων (π.χ. εμπλοκή απορριμμάτων σε πλημμυρικά φαινόμενα).

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των πρόσφατων παρεμβάσεων για γρήγορη ενημέρωση:

Τοποθεσία Εργασία Αρμόδια Δ/νση Ληθαίος (2ο Δημοτικό) Απομάκρυνση φερτών, καθαρισμός όχθων Ανταποδοτικές Υπηρεσίες & Περιβάλλοντος Οδός Μετεώρων (πρ. είσοδος Πυργετού) Καθαρισμός χόρτων, χρήση αρπάγης Ανταποδοτικές Υπηρεσίες & Περιβάλλοντος

Για τους κατοίκους που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή των παραπάνω σημείων, ενδείκνυται προσοχή κατά τις ώρες εργασίας και τήρηση των προσωρινών σημάνσεων, εφόσον υπάρξουν. Ο Δήμος ενημερώνει ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί σε άλλες γειτονιές και κοινότητες, με βάση τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών δείχνει μια πρακτική κατεύθυνση διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος που μπορεί να μειώσει τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και να βελτιώσει την απόδοση των πόρων προς όφελος των δημοτών.