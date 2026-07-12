Σειρά συλλήψεων στα Τρίκαλα: όπλο, φυσίγγια, ναρκωτικά και μέθη μετά από ελέγχους

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο νομό Τρικάλων κατά τη διάρκεια νυχτερινών ελέγχων, με κατασχέσεις μεταλλικής ράβδου, συνολικά πέντε φυσίγγια και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Επιχείρηση ελέγχων της Ο.Π.Κ.Ε. και συλλήψεις στην περιοχή των Τρικάλων

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες νυχτερινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.). Οι δράσεις επικεντρώθηκαν σε ελέγχους οχημάτων και ατόμων και κατέληξαν σε κατασχέσεις αντικειμένων και ουσιών που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια.

Στην πρώτη υπόθεση, που σημειώθηκε μεταμεσονύκτια, συνελήφθη 55χρονος οδηγός. Ο άνδρας αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε καλούμενο έλεγχο και, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές ανακοινώσεις, κατά τη διάρκεια του ελέγχου προσπάθησε να αποφύγει την ακινητοποίηση, απειλώντας τους αστυνομικούς και προβάλλοντας μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκε επίσης ένα φυσίγγιο, ενώ στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον τέσσερα φυσίγγια. Η ράβδος και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν από τις αρχές.

55χρονος : απείλησε με μεταλλική ράβδο, 5 φυσίγγια κατασχέθηκαν (1 στο όχημα, 4 στην οικία).

: απείλησε με μεταλλική ράβδο, 5 φυσίγγια κατασχέθηκαν (1 στο όχημα, 4 στην οικία). 53χρονος : εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ και συνελήφθη.

: εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίδραση αλκοόλ και συνελήφθη. 38χρονος: βρέθηκε να κατέχει μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Σε δεύτερο περιστατικό, αστυνομικοί συνέλαβαν 53χρονο οδηγό που, σύμφωνα με τον έλεγχο, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Στο τρίτο περιστατικό, 38χρονος συνελήφθη όταν σε έλεγχο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του νάιλον συσκευασία με μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία επίσης κατασχέθηκε.

Ηλικία Παραβατικότητα Κατασχεθέντα 55 Άρνηση στάσης, απειλή με ράβδο Μεταλλική ράβδος, 5 φυσίγγια 53 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ — 38 Κάνναβη (μικρή ποσότητα) Νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη

Τα περιστατικά αναδεικνύουν τη συστηματική παρουσία της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή για την πρόληψη και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Η κατάσχεση φυσίγγιων και μεταλλικής ράβδου εγείρει ζητήματα για την προέλευση και τη χρήση αντικειμένων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους πολίτες όσο και τους αστυνομικούς.

Για τους κατοίκους των Τρικάλων, τέτοιου είδους επεμβάσεις σημαίνουν ενίσχυση της αστυνόμευσης στις κεντρικές και περιφερειακές περιοχές, αλλά και την ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά με τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.