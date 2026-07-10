Οι «Εκκλησιάζουσες» έρχονται στα Τρίκαλα: κλασικό έργο με σύγχρονη μουσική και χορογραφία

Μία νέα προσέγγιση στην αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται στο Φρούριο Τρικάλων με παραγωγή που συνδυάζει τζαζ, τσίρκο και καμπαρέ, πρωταγωνιστές καταξιωμένους ηθοποιούς και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Σκηνή και προσέγγιση

Στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο) των Τρικάλων ανεβαίνει την Παρασκευή η παράσταση «Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία», σε μια επεξεργασμένη απόδοση του Αριστοφάνη που συνδυάζει διαφορετικές αισθητικές: από το τζαζ ηχόχρωμα μέχρι την πολυχρωμία του τσίρκου και τις σκοτεινές αποχρώσεις του καμπαρέ. Η παραγωγή παρουσιάζεται σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δημιουργική ομάδα και ρόλοι

Το εγχείρημα υπογράφει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης και πρόκειται για συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με την ομάδα 5η Εποχή, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στον σύγχρονο πολιτισμό.

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Κινησιολογική επεξεργασία - χορογραφία: Πατρίσια Απέργη

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Ηθοποιοί και χαρακτήρες

Στην παράσταση συμμετέχει θίασος με γνωστές υπογραφές της ελληνικής σκηνής, που δίνουν βάρος στον σατιρικό και πολιτικό χαρακτήρα του έργου, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούν το θέμα στο σήμερα.

Ρόλος Ηθοποιός Βλέπυρος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης Πραξαγόρα Μαρίνα Ασλάνογλου Κομπέρ Κωνσταντίνος Ασπιώτης Άλλοι Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονύσια Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη

Θέμα, ύφος και τοπικές επιπτώσεις

Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει το πολιτικό σχόλιο του έργου με τρόπο που να αφορά τη σημερινή κοινωνία: μέσα από το «σπάσιμο των ορίων» και τη μεταμφίεση αναζητά ουτοπικές λύσεις ενότητας. Αυτό το στοιχείο έχει άμεση απήχηση στο θεατρόφιλο κοινό των Τρικάλων, ειδικά σε όσους παρακολουθούν ενδύσεις και μουσικές προσεγγίσεις που ανανεώνουν ένα κλασικό κείμενο.

Για την τοπική σκηνή, η παρουσία μιας παραγωγής με καταξιωμένους συντελεστές σημαίνει μεγαλύτερη κινητοποίηση κοινού και ενίσχυση του πολιτιστικού προγράμματος του καλοκαιριού. Επιπλέον, συνεργασίες με φορείς και φεστιβάλ ανοίγουν δρόμους για μελλοντικές διοργανώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Πρακτικές πληροφορίες

Ημέρα παράστασης: Παρασκευή

Χώρος: Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο (Φρούριο)

Εναλλακτικές παραστάσεις: στο πλαίσιο περιοδείας του έργου σε όλη την Ελλάδα

Η παράσταση αποτελεί μια ευκαιρία για τοπικό κοινό να παρακολουθήσει μια τολμηρή θεατρική πρόταση που συνδυάζει κλασικό υλικό με σύγχρονες μορφές εκφραστικότητας. Για τους κατοίκους των Τρικάλων, η παρουσία τέτοιων παραγωγών ενισχύει το πολιτιστικό καλοκαίρι και προσφέρει ερεθίσματα για δημόσιο διάλογο γύρω από την πολιτική και την κοινωνία.